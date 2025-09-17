Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pipo Prendes estrena en Allande su última canción: así es "Asturamérica", con videoclip rodado en la casa indiana Villa Rosario

"Fue un intenso rodaje con una acogida llena de cariño y verdad", señala el músico candasín sobre su nueva composición dedicada a la emigración a América

Foto de familia de Pipo Prendes con la alcaldesa y los asistentes a la presentación del videoclip, en Pola de Allande. / Lauren García

Lauren García

Pola de Allande (Allande)

El cantautor candasín Pipo Prendes eligió Pola de Allande como escenario de su nueva canción "Asturamérica": allí rodó el videoclip de la composición y también eligió la capital allandesa para el estreno oficial. Con personajes vestidos de indianos, la casa de cultura Antonio García Linares se llenó para la puesta de largo de esta nueva composición musical del artista asturiano.

El videoclip de la canción fue grabado en Villa Rosario, la casa indiana de Ana Eva Fernández Uría, escenario perfecto para que cobre vida la nostalgia y añoranza de tiempos pasados, a ambos lados del mar. La alcaldesa de Allande, Mariví López, se refirió al marcado carácter allandés de esta canción relacionada con la emigración a América : "Asturamérica es mucho más que una canción, es un puente que afecta generaciones. La memoria de los que se fueron de Allande a muchos países, con respeto y sensibilidad. Hay que agradecer a Pipo Prendes dar voz a esta historia colectiva. Una identidad asturiana que late en los dos lados del mar".

Por su parte, Pipo Prendes agradeció "el proceso de gestación a través de mi querido José Santiago y su mujer, Esther. Los conocí el año pasado e hice una canción a Puerto Rico, de la que quedé encantado. Fue un intenso rodaje con una acogida llena de cariño y verdad". En cuanto a la filosofía del tema, dejó claro que pretende "reflejar un mundo muy pequeño. Con América nos une la necesidad a no ser valientes, sino osados".

El fenómeno de la emigración fue visto así por el músico candasín: "Quise homenajear a los que no volvieron, mucha gente fue desheredada y de usar y tirar. Otra gente volvió a Asturias e invirtió ; hasta la vanidad ha servido para el progreso". Un gramófono y rutilantes coches de época ilustran este viaje con aire de retrospectiva de la vuelta de un indiano a Asturias. "Soy Cantábrico, Caribe y sol", como se dice en un fragmento de la canción, da cuenta del mensaje de unión y confluencia de dos culturas que quiere transmitir el cantautor asturiano.

Un momento de la presentación con Mariví López y Pipo Prendes. / Lauren García

Tras finalizar la proyección del vídeo, el numeroso público que asistió a la presentación junto al propio Pipo Prendes se fotografiaron junto al Monumento al emigrante de la capital allandesa. Por unas horas Pola de Allande tuvo sabor a café molido de otra época.

