Sello asturiano para la nueva sala VIP de la estación de Atocha: así será el equipamiento que construirá una empresa de Cudillero

La remodelación de la estación de Atocha, en Madrid, tendrá sello asturiano. La empresa Haux, con sede en Cudillero y perteneciente al Grupo Baldajos, será la encargada de construir la sala VIP del recinto, al que los gestores de Adif persiguen dotar de "un carácter especial y que exigirá un trabajo guiado por la máxima calidad".

La empresa asturiana está especializada en construcción modular industrializada. "La mayor parte de la ejecución se lleva a cabo en fábrica, en condiciones controladas, y una vez terminada se transporta en módulos tridimensionales a la parcela, en cualquier punto de la geografía", explica la empresa en su página web. Esto permite "un control continuo de cada proyecto, por lo que la calidad obtenida es máxima, muy superior a la construcción convencional".

En los últimos meses, la compañía, que preside Alejandro Díaz, ha consolidado su capacidad de producción hasta los 50.000 metros cuadrados al año, lo que le ha permitido afrontar una creciente cartera de pedidos entre los que destacan no solo los residenciales, sino también equipamientos docentes y hospitalarios en distintas comunidades autónomas.

Ahora se enfrentan a otro gran reto. Con un presupuesto que supera los tres millones de euros, la obra de ejecución de la sala VIP se enmarca en la remodelación global de la estación madrileña, que llevará a cabo la empresa andaluza Sando y que contará con la dirección del arquitecto Rafael Moneo, premio "Príncipe de Asturias" de las Artes.

Esta remodelación de Atocha es la primera fase de un conjunto de actuaciones que Adif está desarrollando y que permitirán a su finalización, en 2026, la ampliación de la capacidad del túnel de Sol en un 33%. Además, facilitarán la gestión de incidencias, mejorarán los tiempos de viaje y la fiabilidad de sus líneas en un 50%, en especial la C-3 y la C-4 de Cercanías Madrid, evitando esperas ocasionales de sus trenes a la entrada de Atocha. La inversión total asciende a 54 millones.