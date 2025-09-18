El concejo asturiano que se cuela en la guía astroturística de los "65 cielos más bonitos de España"

Acaba de llegar a las librerías la guía "65 Los cielos más bellos de España", un trabajo que "propone un viaje sin cargas para recuperar la emoción de mirar a las estrellas, demostrando que el cielo es uno de nuestros mayores patrimonios naturales y culturales". El libro está firmado por los expertos en astroturismo Miguel Ángel Pugnaire y Miguel Gil y entre las decenas de cielos analizados se cuela uno asturiano, en concreto el de Allande.

El concejo allandés tiene dedicado un capítulo bajo el título "Asturias: de la tradición vaqueira al universo". En la reseña de dos páginas se habla del proyecto de divulgación científica desarrollado por Allande Stars, la firma que capitanea la astrofísica Lucía González. "Allande Stars supone un empuje para el desarrollo de la región, haciendo uso del recurso que sus cielos oscuros ofrecen sin compromiso", señalan Pugnaire y Gil, fundadores de la empresa Turismo Astronómico y considerados dos referentes en la divulgación astronómica en España. Ambo son los promotores del Complejo Astronómico Los Coloraos en Gorafe (Granada).

Portada de la publicación. / Alhenamedia

La guía propone 65 rutas que abarcan 48 provincias españolas y 3 destinos de Portugal. Señala la editorial Alhenamedia que "cada ruta es una oportunidad para conocer nuevos destinos, comarcas y municipios de la Península e islas, valorar un turismo más consciente y respetuoso, e insuflar nueva vida a la 'España vaciada', reforzando así el compromiso con la protección de nuestro entorno".

Aval de "Starlight"

La publicación está avalada por la Fundación Starlight, que es la principal entidad internacional dedicada a la protección del cielo nocturno. La directora gerente de la entidad, Antonia M. Varela, firma el prólogo de la guía donde defiende la publicación como "una obra pionera que invita a redescubrir el territorio desde una perspectiva original y reveladora". En este sentido, añade que de las 65 rutas que se proponen, 53 cuentan con el certificado Starlight, como es el caso de Allande.

"Observar las estrellas es algo mucho más profundo que una afición pasajera; es algo que ha acompañado al ser humano desde que comenzó a razonar", señala Miguel Ángel Pugnaire convencido de que "la inmensidad del cielo nos hace pequeños y, a su vez, nos ayuda a crecer como personas". En este sentido, el coautor de la guía deja claro que la experiencia del astroturismo está al alcance de la gente: "Con esta guía hemos querido demostrar que en cada provincia hay, al menos, un rincón maravilloso donde redescubrir el universo, una nueva razón para viajar que mezcla historia, naturaleza y ciencia".