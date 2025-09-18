La Cooperativa Allandesa incorpora un nuevo servicio para facilitar la compra sus vecinos

La Cooperativa Agrícola Allandesa, que este año cumplió 125 años, ha empezado a dar un nuevo servicio, el de llevar los productos de su tienda de alimentación a domicilio. Una iniciativa que surge de las necesidades de una población envejecida en el concejo y las dificultades de movilidad en las zonas rurales.

El proyecto de la cooperativa de acercar sus productos a las casas de los vecinos del concejo cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Asturias, a través de las ayudas a proyectos de impacto en el territorio, que recibieron 44 solicitudes de las que solo se eleigieron nueve.

«Nos pareció un proyecto muy bonito, porque facilita las compras y acerca los productos a domicilio, sobre todo, creemos que favorece a las personas mayores o con dificultades de movilidad», valoró Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, que junto a Mónica Fernández, directora de Sector Primario y Agroalimentación en Caja Rural de Asturias, visitaron el equipamiento de la cooperativa en Riovena, situado cerca de la capital del concejo, compañadas por miembros de la junta directiva de la cooperativa y de la alcaldesa, Mariví López. Allí pudieron ver la furgoneta que se encargará del reparto, ya cargada con varios pedidos, así como las instalaciones.

La Caja Rural será la encargada de financiar el proyecto, valorado en 60.000 euros, y la Fundación asumirá los costes del préstamo, es decir, los gastos de formalización y los intereses, entre otros.

Este nuevo servicio dará empleo a una persona, para encargarse del reparto, y lo podrán utilizar tanto socios como particulares, que podrán hacer su pedido por teléfono y lo recibirán en su casa, habiendo cuatro días de reparto a la semana en el concejo y en las zonas limítrofes de Cangas del Narcea y Tineo.

La cooperativa dio sus primeros pasos en 1920 y pronto vivió sus años de mayor apogeo, cuando llegó a tener 700 socios. Hoy en día son 70 socios activos los que la componen. Por ello, una de las necesidades más imperiosas es conseguir “el relevo generacional para darle continuidad, porque sigue funcionando y la gente sigue comprando aquí”, señala el presidente.