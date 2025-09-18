Así han quedado las obras de la AS-217 entre Gera y Campo del Río, en el concejo de Tineo, con 2,6 millones de inversión

La carretera AS-217, en el tramo que une las localidades tinetenses de Gera y Campo del Río, estrena firme. La Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios ha invertido 2.643.686 euros en esta obra adjudicada a la empresa Pavitek y cuyo objetivo principal ha sido "la mejora integral de la seguridad y funcionalidad de la vía".

"Los trabajos han abarcado un total de 15,5 kilómetros de recorrido, sobre los que se ha actuado tanto en la infraestructura como en los elementos de señalización y protección. La obra comenzó con la limpieza general del trazado, incluyendo el desbroce de hasta tres metros a ambos lados de la calzada y la poda del arbolado hasta una altura de 12 metros, con el fin de mejorar la visibilidad y aumentar la seguridad vial", señalan desde la empresa adjudicataria de unos trabajos que concluyeron con la renovación del firme y la reparación de los hundimientos detectados.

Límites de velocidad actualizados

La empresa Pavitek destaca como aspecto clave de la obra "la actualización completa de la señalización horizontal y vertical, junto con el balizamiento de curvas, la adecuación de los tramos de adelantamiento y la actualización de los límites de velocidad según las condiciones reales del trazado". En este sentido, se han instalado espejos convexos en puntos de cruces e intersecciones donde había una visibilidad insuficiente.

"Además, se han incorporado nuevos tramos de barreras de seguridad, incluyendo sistemas de protección para motociclistas en aquellos lugares donde la normativa lo exige, pero hasta ahora no estaban instalados", añade Pavitek, que subraya la "notable" mejora de la seguridad y accesibilidad en esta "vía estratégica para las comunicaciones en el Suroccidente asturiano".