La Regalina vuelve a Oviedo: así se fraguan los preparativos de la segunda Riegla de Cadavedo del año

La Regalina volverá a ser protagonista en Oviedo durante el desfile del día de América en Asturias. La sociedad popular trabaja con los preparativos. Lo primero, empezó esta tarde: hacer los ramos y las alfiladas, confirma su presidenta, Laura del Campo.

Está previsto cocinar 300 bollos que se repartirán durante el desfile a los asistentes. Habrá otra remesa del dulce para vender. "Vamos con la misma ilusión que el año pasado", dice Del Campo quien detalla que la fiesta que lleva Cadavedo, con origen en la mente del Padre Galo, a ser la misma y con ella lucirán trajes asturianos, ramo y mucha, mucha ilusión.

De hecho, está previsto que el grupo de Valdés lo compongan 110 personas. Eso sí, hay pocas novedades con respecto al año pasado, cuando La Regalina lució por primera vez en este día especial para la capital de Asturias. "Llevamos lo mismo que el año pasado, solo estrenamos el estandarte que llevamos a Chipiona de la Virgen", informa la presidenta de la Sociedad.

Bailar la jota en la calle

Además, aquellos que asistan al desfile podrán ver al grupo de pandereteras, a otro grupo bailando la jota de la calle, las guirnaldas "y todos los ramos con alfiladas". También estarán los niños de Cadavedo con los carros engalanados de laurel. "En resumen mucho color y sabor", dice Del Campo.

Una de las guirnaldas, hecha por vecinos de Cadavedo. / R. A. S.

La presidenta explica que este año acuden a la cita por segunda vez consecutiva porque así lo desea la organización de San Mateo. "Nos llamaron y nos comentaron que el año pasado fuimos la gran novedad", detalla.

Del Campo advierte de que esa segunda llamada y el agradecimiento del público durante el paso de los protagonistas por las calles ovetenses es un gran premio: "Mejor que ese no lo encontramos". El desfile, a su juicio, es "una mezcla de culturas" y Cadavedo pone su grano de arena para que en Oviedo se viva un día especial.