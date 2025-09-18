Salud retoma la remodelación integral del hospital de Jarrio, parada en 2020 por problemas con la adjudicataria

La Consejería de Salud ha retomado la obra de remodelación integral del Hospital de Jarrio, paralizada en 2020 por problemas con la adjudicataria. La redacción del nuevo proyecto está en licitación por un montante de 147.062 euros (IVA incluido) y tiene un plazo de ejecución de seis meses.

El objetivo es "completar la ejecución de las áreas que quedaron inconclusas" y ejecutar "las propuestas no iniciadas en el área de consultas externas de la planta baja". Además, se incorporan nuevas actuaciones en materia de accesibilidad y funcionalidad en diferentes dependencias del centro hospitalario coañés.

Cabe recordar que el primer proyecto de rehabilitación integral, que contaba con un presupuesto de un millón de euros, se adjudicó en 2019, pero, un año después, las obras se pararon por la renuncia de la adjudicataria. Solo se pudo actuar en la zona de consultas externas del nivel 1 y en el área administrativa del edificio exterior, pero no se acometieron las obras de la zona de consultas externas de la plata baja ni en urgencias, entre otras dependencias.

Algunas de aquellas actuaciones que contemplaba el proyecto inicial se han ido realizando de manera independiente como el caso de la reforma de la zona de Hemodiálisis, que acaba de comenzar. Sin embargo, ahora Salud retoma el planteamiento inicial de actuar de forma integral en este equipamiento que abrió sus puertas en 1989.

Mejoras en Oftalmología y Cardiología

En lo que se refiere a las consultas de la planta baja se prestará especial atención al servicio de Oftalmología con el objetivo "de poder realizar varias actividades de manera simultánea", en concreto la campimetría, la angiografía y el láser. También se actuará en el área de Cardiología con el fin de ganar "una zona de espera actual para acrecentar este servicio", diferenciando las zonas de las pruebas de la consulta. Con esta actuación, señala Salud, se ganará en "eficiencia y privacidad". Asimismo, se acometerá la remodelación del hospital de día, que se ubicará en la zona actual de hemodiálisis, lo que permitirá aumentar el número de puestos.

Además de estas actuaciones, están previstos cambios en el vestíbulo principal, readecuando los mostradores existentes, incluyendo el registro general, en el mismo espacio. "Se pretende que los pacientes y familiares puedan, en ese primer recinto, ser atendidos para las citas, registro, atención personalizada…", señala la memoria de la obra, que indica que se trasladarán y reubicarán otros servicios que "no son claramente asistenciales".

Además se contempla la renovación de buena parte de los aseos del centro hospitalario con el fin de que sean accesibles y estén adaptados a las personas con discapacidad. Se actuará también en los baños de las habitaciones del área de hospitalización, dando continuidad a actuaciones puntuales ya realizadas en esta línea.

Asimismo, se reordenará el área de ambulancias y también el laboratorio de anatomía patológica ubicado a su lado. En este plan de renovación integral se actuará también en el aula docente y la biblioteca que "se transformará en un espacio de uso polivalente" y también se mejorará el aparcamiento exterior del centro coañés.