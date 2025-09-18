Tres estudiantes de Villayón, en casa desde el 9 de septiembre, por la falta de un cuidador para el viaje hasta el colegio Edes
La Consejería de Educación conoce el problema y señala estar trabajando para encontrar a la persona que cubra el puesto
Tres familias de Villayón denuncian que sus hijos llevan una semana esperando para iniciar sus estudios en el colegio de educación especial, Edes, de Tapia de Casariego. La ruta que corresponde a los jóvenes cuenta con transporte, pero no con acompañante, lo que impide su desplazamiento al centro educativo tapiego.
Sonia Barrero, una de las tres madres afectadas, denuncia la situación que padecen los jóvenes vecinos de los pueblos de Masenga, Siñeriz y Granas, todos en Villayón. "El día 9 por la mañana nos avisó el transportista y también desde la dirección del colegio de que al no haber cuidador no se podía hacer el transporte y desde ese día estamos intentando resolver el problema", señala Barrero, que agradece las gestiones del centro y de la propia alcaldesa de Villayón, Estefanía González. "Sabemos que es complicado, pero hay que encontrar una solución", señala Barrero, que hace hincapié en la importancia que tiene para estos jóvenes, de entre 14 y 20 años, asistir al centro educativo.
Desde la Consejería de Educación confirman que el problema reside en la falta de acompañante para cubrir el servicio, cuestión obligatoria en este tipo de servicio. No en vano, se trata de jóvenes con necesidades especiales, que requieren una atención específica. Con todo, desde Educación dejan claro que conocen el problema y que "se está trabajando para conseguir una persona que se ocupe de ese puesto".
