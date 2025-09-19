La Coordinadora Ecologista denuncia ante la Fiscalía la muerte del oso pardo hallado en julio en Degaña

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciado ante la Fiscalía la muerte de un oso pardo con un lazo de acero en el paraje de Pinaleiro, en el concejo de Degaña, ha informado en un comunicado. El ejemplar fue hallado el pasado mes de julio.

Tras la interposición de esta denuncia por un presunto delito contra la fauna y los animales, el Ministerio Fiscal ya ha abierto las correspondientes diligencias de investigación.

Los ecologistas han denunciado que este caso se trata "una vez más de la caza ilegal de un ejemplar de oso pardo", una especie "catalogada en peligro de extinción".

"Nos preocupa hondamente que estos casos de furtivismo sobre especies protegidas, que parecen ser tan solo la punta del iceberg de una práctica realmente extendida por algunos concejos asturianos", ha advertido la coordinadora.

En su opinión, el "silencio" del Principado "en este caso de furtivismo no puede ampararse en las necesarias investigaciones, transcurrido ya tiempo suficiente desde la aparición de los restos del animal, sino a un interés en ocultar información sobre estos graves hechos".

Los ecologistas han denunciado que las medidas implementadas por el Gobierno autonómico "contra el furtivismo no están funcionando" y ha añadido que la "degradación de las condiciones de trabajo" de los Agentes de Medio Ambiente "es una de las razones evidentes de la persistencia y del incremento de estos delitos".

En este punto, ha urgido al Ejecutivo regional a que implemente "sin más demora" un plan contra el furtivismo que "ponga las bases para minimizar estos delitos".