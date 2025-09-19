Una legión de zombies tomará San Tirso este sábado: este es el juego inmersivo que llega al Occidente por segundo año consecutivo

"Algo ha ido mal en alguna parte. Unas instalaciones científicas, quizá. Algo relacionado con militares. Pero los buenos doctores con batas blancas se han convertido en zombies y la situación ha pasado de rojo grave al nivel más alto: Apocalipsis Zombie Total. ¡Juega durante seis horas a esta película de zombies donde tendrás que averiguar qué papel desepeñarás!". Es el mensaje de partida de la "Survival Zombie" que se celebrará, por segundo año consecutivo, en la capital santirseña y que ya cuenta con más de ochenta inscritos.

Los participantes deben estar a las siete de la tarde en el polideportivo de San Tirso para preparar este juego de seis horas en el centro de la capital santirseña. El objetivo del juego es "aguantar toda la noche sin que los zombies acaben contigo mientras resuelves las pistas y puzzles propuestas por la organización". No en vano, el juego se desarrollará entre las diez de la noche y las cuatro de la madrugada. No obstante, si el participante es descubierto, no deja de jugar, sino que se pasa al bando zombie. Debe pasar por la zona de maquillaje y continuar jugando.

Los participantes deben moverse por la localidad e ir superando los retos propuestos por la organización, que corre a cargo de la firma World Real Games (WRG). "Prepárate para disfrutar de seis horas de adrenalina y diversión en este juego inmersivo que hemos creado para ti. Vive tu propia película, corre, escóndete, consigue información, ayuda y, por encima de todo, intenta sobrevivir. Sé el protagonista de esta historia", animan los organizadores.

Aún es posible adquirir entradas para el evento y hay diferentes modalidades. Por 39,90 euros se puede participar como superviviente (19,90 euros en el caso de los menores de 12 años) y se puede jugar como zombie por 24,90 euros. Hay una tercera opción que es participar como "superviviente modo extremo" por 59,90 euros. "Survival Zombie es un evento en el que se puede participar sin ningún límite de edad, ni para pequeños ni para mayores. Aún así, dadas las características del juego, recomendamos tener un mínimo de 6 años", señala la organización.