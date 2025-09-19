En marcha la obra para rehabilitar el Archivo Histórico de Coaña: "El edificio no reunía condiciones"

El Ayuntamiento de Coaña afronta una inversión cercana a los 200.000 euros para transformar su Archivo Histórico. Este recurso se ubicaba en la planta baja de la antigua casa consistorial, junto a la iglesia de la capital del concejo, pero el espacio se había quedado pequeño y no reunía las condiciones necesarias. Con esta remodelación no solo se mejoran las dependencias, sino que se amplía notablemente la capacidad de almacenaje.

La alcaldesa de Coaña, Rosana González, explica que esta obra permite la remodelación completa de la antigua casa consistorial. En la planta baja estaba el citado archivo y, arriba, había dos viviendas desocupadas. "Lo que hicimos fue vaciar por comleto el edificio y rehabilitarlo", precisa la primera edil de una obra que podría estar lista el próximo octubre.

Vista general de la ubicación del archivo. / T. Cascudo

"El edificio no reunía condiciones y llevábamos como quince años sin poder pasar para allí ningún documento", precisa, de esta actuación que ha logrado una subvencion de unos 80.000 euros del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Según la información que maneja la Consejería de Cultura, el fondo histórico de Coaña incluye antiguos documentos del Ayuntamiento, así como del Juzgado municipal y del Juzgado de Paz. En total se guardan 250 cajas y 292 libros.

Mejora del salón de plenos

No es la única obra que acomete el consistorio dentro de la línea de trabajo "Coaña con su patrimonio". También se está remodelando por completo el salón de plenos del Ayuntamiento. "Se trata de actualizarlo y mejorar el espacio", señala Rosana González, de una obra que cuenta con una ayuda de alrededor de 40.000 euros de fondos Leader. La tercera actuación en edificios municipales está en el gimnasio municipal, ubicado en el complejo deportivo Los Castros, de la localidad de Jarrio.