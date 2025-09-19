Más y mejor luz para el colegio Ramón de Campoamor de Navia

El colegio público Ramón de Campoamor luce nueva iluminación. El Ayuntamiento de Navia, dentro de su presupuesto para el mantenimiento de los centros escolares del concejo, ha completado la renovación de las instalaciones de iluminación en dos de las tres plantas. Gracias a una inversión de 6.829,63 euros se sustituyeron 132 luminarias.

El sistema, indica la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, tenía más de 50 años de antigüedad "y presentaba un funcionamiento deficiente y ruidoso". Los nuevos puntos de luz son LED. Además de fomentar el ahorro y promover un consumo "más sostenible y eficiente", tienen como objetivo principal "mejorar las condiciones de aprendizaje del alumnado y el trabajo del profesorado".

Detalle de los nuevos puntos de luz en una de las aulas. / R. A. S.

El gobierno reafirmó su "compromiso con el mantenimiento y la mejora de los edificios escolares del concejo" con esta nueva inversión. La meta: "Garantizar unos espacios adecuados y seguros para la comunidad educativa".