Mejoran el acceso a un monte de El Vidural: esta es la obra acometida en la localidad naviega

El Ayuntamiento de Navia ha autorizado la obra de mejora de un camino en la zona de monte de El Vidural que supone un gasto de 18.513 euros. La alcaldesa, Ana Isabel Fernández, explica que esta la actuación busca "mejorar el acceso a la captación de agua de la población y reforzar las infraestructuras de defensa contra incendios forestales".

Las obras se ejecutarán en dos meses. Se actuará en un tramo de 486 metros. El proyecto prevé adecuar el trazado, mejorar el firme con una anchura de rodadura de entre 2,5 y 3 metros y construir drenajes. "Esta mejora permitirá un acceso rodado adecuado para garantizar la conservación de la red de abastecimiento y facilitará las tareas de vigilancia y prevención en caso de incendios forestales", explica la regidora.