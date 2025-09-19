Somiedo tiene una cita este sábado con la tradición trashumante: así será la fiesta en los lagos somedanos
El pregón correrá a cargo del responsable del evento deportivo "DesafiOSOmiedo", Javier Peláez
El organizador de la prueba deportiva DesafiOSOmiedo, Javier Peláez, será el encargado de leer, este sábado, el pregón de la décimo quinta Romería de la Trashumancia. La cita tomará los Lagos de Somiedo para reivindicar la tradición trashumante del concejo.
El pregón dará inicio a la fiesta, junto al nombramiento de la zagala Martina García García, vecina de Saliencia. A continuación, tocarán las "Pandereteras de Somiedo". En torno a las dos y media de la tarde está prevista la tradicional comida campestre a base de cordero a la estaca y gran parrillada. La actuación del Dúo Arrimada animará la tarde.
"Esta jornada supone el comienzo del otoño en Somiedo, época ideal para pasar unos días en el Parque y disfrutar de diversas actividades en la naturaleza, como recorrer sus rutas u observar la fauna desde sus miradores, no solo centrándose en el oso pardo cantábrico, sino también pudiendo disfrutar de otros espectáculos como la berrea", señala el Ayuntamiento de Tineo, que defiende la importancia cultural de la trashumancia, aún viva en la actualidad.
