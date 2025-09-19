Los tribunales avalan el protocolo especial contra la tuberculosis que el Principado aplicó en Tineo

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha avalado el protocolo especial contra la tuberculosis que la Consejería de Medio Rural del Principado decidió aplicar en el concejo de Tineo a principios de este año para frenar la expansión de la enfermedad. En un auto de la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo, fechado el 9 de septiembre, se desestima el recurso presentado por la organización Unión Rural Asturiana (URA), que en su día fue muy crítica con la decisión del Principado e intentó frenar las medidas al considerarlas perjudiciales para la ganadería de Tineo.

El TSJA ya rechazó en febrero las medidas cautelares reclamadas por URA referentes a la suspensión del protocolo especial contra la tuberculosis en el concejo. Ese mismo protocolo ha sido ahora finalmente avalado por los tribunales.

Marco normativo "complejo"

Los magistrados apuntan que «no hay duda» de que el plan de Tineo es una medida de «carácter administrativo que se enmarca en la regulación» prevista. En el auto se recoge toda la amplia normativa en la que se apoyó la actuación de la Consejería de Medio Rural, un «marco normativo complejo -europeo, español y autonómico asturiano-», según describe el tribunal, en el que se inscriben las campañas de saneamiento ganadero en Asturias.

El TSJA incide, además, en que el Principado argumentó sus medidas con datos en cuanto a la «peculiaridad» de Tineo y su «importancia cuantitativa» por su gran cabaña ganadera bovina, con 919 explotaciones (601 productoras de carne; 218 de leche; 40, mixtas; y 8 de recría) y unas 66.000 cabezas anualmente saneadas.

La crisis se desató en diciembre de 2024 al hacer balance del año: en Tineo se localizaron 5 focos de tuberculosis (14 en toda Asturias), 54 explotaciones con positivos y 86 animales reaccionantes a la prueba. Esto disparó la prevalencia de la enfermedad al 0,86% (en Asturias, del 0,11%). Medio Rural decidió cortar entonces por lo sano y someter al concejo a un protocolo especial para no poner en peligro el estatus de Asturias como zona libre de tuberculosis logrado en 2021. La decisión del Principado sentó como un jarro de agua fría en el concejo, donde la ganadería tiene gran peso. El sector y la sociedad en general, con el apoyo de organizaciones agrarias, se mostraron en contra del protocolo especial.

Según los últimos datos conocidos de la Consejería de Medio Rural, que publicó LA NUEVA ESPAÑA el pasado julio, en Tineo se habían saneado 752 ganaderías, lo que equivale a 31.397 animales. Los positivos por tuberculosis eran en 29 granjas –un 3,8% por ciento– en 73 animales, y todos se habían ya sacrificado. Hasta entonces solo se habían llevado a cabo dos vacíos sanitarios, esto es, el sacrificio de todas las reses de la ganadería.