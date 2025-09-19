El viaje al sur de España de 24 estudiantes de Oscos-Eo: visitan Andalucía y Ceuta, donde son recibidos por su presidente

Seis días para conocer la herencia de la cultura andalusí con un viaje a Andalucía y Ceuta. Es el nuevo reto del Foro Comunicación y Escuela, el proyecto educativo que lidera desde hace diecisiete ediciones el instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo. Este itinerario, patrocinado por la Fundación Reny Picot, permitió que los veinticuatro chavales participantes cruzaran ayer por primera vez el Estrecho para ser recibidos por el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

El coordinador del Foro, Luis Felipe Fernández, encabezó la comitiva y se encargó de exponer las líneas generales de este proyecto de educativo que busca la igualdad de oportunidades para los jóvenes del rural y también está empeñado en vertebrar España a través de la educación. En este sentido, el docente, acompañado del también profesor Emilio García, invitó formalmente al presidente ceutí a viajar a la comarca Oscos-Eo y a inaugurar con su presencia la décimo octava edición del proyecto.

"Esperemos que acepte esta invitación y que nos visite el próximo Foro", expresó Luis Felipe Fernández, que enmarcó este viaje con una veintena de estudiantes de segundo de bachillerato en "esa vocación del Foro de que los alumnos conozcan la realidad de nuestro país". En este sentido, añadió que tenían "un interés especial en que nuestros alumnos conocieran esta otra parte de España, menos conocida. Ninguno había cruzado el Estrecho".

Proyecto a imitar

Por su parte, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, agradeció la visita y se comprometió a "hacer lo que esté en su mano" para desplazarse a Vegadeo la próxima primavera. El político alabó el proyecto educativo veigueño: "Resulta verdaderamente conmovedor, además de alentador, que desde Asturias, concretamente desde Vegadeo y Castropol, se piense en que hay que cultivar el conocimiento de España viniendo a esta parte tan significada por estar al otro lado del Estrecho, pero donde España se muestra con toda rotundidad". En este sentido, Vivas señaló que el proyecto "debería de ser imitado" en todo el país por su empeño por situar "la educación, la formación y el conocimiento en el epicentro de las relaciones humanas y de la aspiración de progreso".

Vivas considera que la educación y la escuela son "la piedra angular de la igualdad de oportunidades, el principal ascensor social" y defendió el trabajo compartido de territorios como Vegadeo y Ceuta por combatir el aislamiento. A renglón seguido dijo conocer Vegadeo, pues estuvo allí de vacaciones, y señaló los vínculos que unen ambos territorios, empezando por "una naturaleza prodigiosa".

El presidente ceutí deseó que los jóvenes tuvieran tiempo para conocer la ciudad de Ceuta, "por donde han pasado todas las culturas y civilizaciones que el mar Mediterráneo ha conocido". Señaló que la ciudad es muy diversa, pues está conformada por personas de "diferentes orígenes, credos y culturas, pero hemos hecho del respeto y de la convivencia una manera de ser y de vivir; la convivencia no solo es posible, sino que nos hace mejores personas".

El viaje financiado por la Fundación Reny Picot comenzó el martes con la llegada de los estudiantes a Sevilla. En este periplo visitarán, además de la ciudad ceutí y Sevilla, las ciudades de Córdoba y Granada. El regreso a Asturias está previsto para el domingo.