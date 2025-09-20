Alerta en Coaña: el consistorio coañés advierte sobre una red de estafadores operando en la zona
La alcaldesa hace un llamamiento para que no se atienda la llamada, a pie de calle, para el cobro de recibos de agua o servicios como asfaltado de patios
Alerta por estafas en Coaña. El concejo es punto de mira de presuntos delincuentes que se dedican a engañar, casa por casa, a los vecinos, especialmente a los de más edad. Según advierte la alcaldesa, Rosana González, los presuntos estafadores ofrecen servicios como el asfaltado de patios y el cobro de los recibos del agua.
Hace dos días, se recibió la primera alerta y este viernes la alcaldesa volvió a recordar en sus redes sociales que no se trata de un servicio ni de operarios municipales. González va más allá e invita a los vecinos a llamar a la Guardia Civil en caso de ver vehículos sospechosos merodeando cerca de las casas.
Además, se explica a los coañeses que no deben dar datos personas ni dinero a desconocidos que tratan, en la misma puerta de las viviendas, de cobrar trabajos o recibos que dependen de la Administración local.
El gobierno coañés agradece, además, que se comparta el mensaje, ya que los estafadores suelen tener como perfil de persona diana, los vecinos de más edad.
