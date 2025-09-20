La BRIF de Tineo, desplazada a Lugo por un incendio "incontrolable"

La BRIF de Tineo ha sido movilizada a Lugo para luchar contra el "incontrolable" incendio de Pantón, en el cañón del Sil, que ha quemado ya 360 hectáreas y obligado a desalojar tres aldeas. También el V Batallón de la UME, con base en El Ferral (León), fue movilizada a Lugo. La situación es "muy mala", según el alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, ya que "se levantó mucho viento" por lo que el fuego "es incontrolable". Según el 112 Galicia, tuvieron que ser desalojadas 47 personas de los lugares de Cibrisqueiros (6), Frontón (20) y Budián (21). El fuego causó una descomunal columna de humo, que obligó a cortar la LU-P-4103. El incendio se originó a las 14.16 horas de este jueves en San Cosmede, cerca del cañón del Sil y en una zona por la que pasa el tren.