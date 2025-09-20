Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se busca comprador para el antiguo edificio del INEM de Luarca

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes subasta el céntrico inmueble por una puja inicial de 427.048,08 euros

Edificio del antiguo Inem de Luarca.

Edificio del antiguo Inem de Luarca. / Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Luarca (Valdés)

El antiguo edificio del Instituto Nacional de Empleo (Inem) de Luarca busca propietario. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes subasta el edificio, en desuso desde que se trasladó la oficina, por un precio inicial de 427.048,08 euros. Según informa el Boletín Oficial del Estado se establecen tramos entre pujas de 17.081,92 euros y el depósito para poder participar en la puja será de 21.352,40 euros.

En 2023 se intentó vender por 698.628,38 euros, pero no hubo interés. Aquel año, el alcalde, Óscar Pérez, informó de que el Ayuntamiento de Valdés pidió al Ministerio de Trabajo, propietario del inmueble, que hiciera la operación "para evitar que finalmente se convierta en una ruina". La finca, de nombre "El lavadero", tiene 210 metros cuadrados. Según informa el Ministerio, el inmueble consta de planta bajo rasante, cinco plantas sobre rasante y planta de cubierta. La superficie total construida es de 1.109,85 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
  2. ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
  3. La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
  4. Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
  5. Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
  6. El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
  7. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  8. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar

Las familias de alumnado gitano, claves contra el abandono escolar

Las familias de alumnado gitano, claves contra el abandono escolar

La Fiscalía no detectó fallos en las pulseras "antimaltrato" en Asturias

La Fiscalía no detectó fallos en las pulseras "antimaltrato" en Asturias

La Arena disfruta de su nueva plaza en el Continental

La Arena disfruta de su nueva plaza en el Continental

Eva Otero, karateka de chupinazo: "Era muy fan de ‘Sweet California’, fui con mis padres y lo recuerdo con cariño"

Eva Otero, karateka de chupinazo: "Era muy fan de ‘Sweet California’, fui con mis padres y lo recuerdo con cariño"

Langreo exhibe y vende este fin de semana lo mejor de su huerta

Langreo exhibe y vende este fin de semana lo mejor de su huerta

Ería rumbera y latina con Juan Magán, Omar Montes y Rodrígo Félix: así fue el concierto ante 6.000 espectadores

Ería rumbera y latina con Juan Magán, Omar Montes y Rodrígo Félix: así fue el concierto ante 6.000 espectadores

Los xuegos de la fame

Avances en la investigación del Sudario

Tracking Pixel Contents