Se busca comprador para el antiguo edificio del INEM de Luarca
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes subasta el céntrico inmueble por una puja inicial de 427.048,08 euros
El antiguo edificio del Instituto Nacional de Empleo (Inem) de Luarca busca propietario. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes subasta el edificio, en desuso desde que se trasladó la oficina, por un precio inicial de 427.048,08 euros. Según informa el Boletín Oficial del Estado se establecen tramos entre pujas de 17.081,92 euros y el depósito para poder participar en la puja será de 21.352,40 euros.
En 2023 se intentó vender por 698.628,38 euros, pero no hubo interés. Aquel año, el alcalde, Óscar Pérez, informó de que el Ayuntamiento de Valdés pidió al Ministerio de Trabajo, propietario del inmueble, que hiciera la operación "para evitar que finalmente se convierta en una ruina". La finca, de nombre "El lavadero", tiene 210 metros cuadrados. Según informa el Ministerio, el inmueble consta de planta bajo rasante, cinco plantas sobre rasante y planta de cubierta. La superficie total construida es de 1.109,85 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas.
