Empieza la obra para mejorar la interpretación de la turbera de Dueñas, la más extensa de Asturias
El Principado destina 52.000 euros a la retirada de plantas invasoras, la nueva señalización, la creación de zonas de observación y la construcción de un mirador un mirador
La turbera de Dueñas, Monumento Natural y la más extensa de las catalogadas en Asturias, está en obras. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha iniciado los trabajos "de conservación y mejora".
Consisten en la retirada de residuos y especies exóticas invasoras, mejora de la señalización y de las zonas de observación y la habilitación de un aparcamiento, según fuentes del Principado. El valor de la obra asciende a 52.000 euros.
Se trata de una primera fase que permitirá hacer más interpretable para el visitante la turbera, un icono para Cudillero que se encuentra a pocos kilómetros de la capital del concejo, en el acceso que lleva al puerto.
El alcalde, Carlos Valle, da la bienvenida a esta actuación que podría finalizar este año. "Estamos ante una gran iniciativa de protección y puesta en valor de un importante recurso natural en el Occidente de Asturias algo que supone al mismo tiempo la creación de un nuevo espacio de disfrute para vecinos y visitantes", opina el regidor cudillerense.
Además, añade que trabajar en esta línea "denota que apostamos por la protección de nuestra turbera y nos separamos rotundamente de otras decisiones anteriores que la amenazaban". Se refiere a los tiempos en los que se proyectaron urbanizaciones. El lugar es singular no solo por valor natural. También por su ubicación: se encuentra cerca de la capital del concejo y a pocos kilómetros de una de las salidas a la autovía.
27 hectáreas, la turbera más grande de Asturias
En la actualidad, la turbera de Dueñas puede visitarse, pero en caso de no ser especialista en la materia es difícil interpretar este lugar que suma 27 hectáreas. "Este tipo de formaciones está declarado hábitat prioritario y su flora incluye diversas especies protegidas por la legislación autonómica", informa el Principado. Una de las singularidades es la presencia de plantas carnívoras y de sapillos pintojos.
Precisamente la falta de caminos adecuados o un aparcamiento dificultaba hasta la fecha su visita. La turbera de Dueñas forma parte del Paisaje Protegido de la Costa Occidental, en el tramo costero entre la Punta Castañal y la Concha de Artedo. Sin embargo, hasta la fecha tenía poca promoción por su difícil acceso. Solo dos carteles anuncian la llegada a este rincón que en Cudillero se conoce como "charcona".
Un ecosistema "particular" y desconocido
El botánico Luis Carlón explica que las turberas "son ecosistemas particulares donde convergen y refuerzan la biología, la química, la geología y la historia, en especial la arqueología", donde hay un encharcamiento permanente en suelos "extremadamente pobres en nutrientes". En Las Dueñas, el sustrato rocoso es la cuarcita, que no permite la absorción. Esta particularidad, las lluvias frecuentes y deficiente insolación para la evaporación hacen posible este paisaje.
La actuación está financiada con fondos del Plan de Restauración, Recuperación y Resiliencia (PRTR) del programa Next GenerationUE y se enmarca, siempre según la Consejería, en un programa regional para la recuperación de humedales protegidos. En este plan se invierte casi un millón de euros.
