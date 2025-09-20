El pueblo de Asturias que parece sacado de un cuento de Disney (y presume de museos)

En Asturias hay pueblos con tanto encanto que parecen sacados de un cuento de Disney. Desde Somao (Pravia) y Colombres, con sus coloridas casonas de indianos, a zonas más rurales y montañosas, donde el visitante se transporta a un entorno natural sin igual. Taramundi, en el occidente asturiano, es uno de esos lugares que nunca deja de estar de moda. Fue la cuna del turismo rural en España hace casi cuarenta años y hoy sigue atrayendo visitantes. A su paisaje sin igual se le suma una peculiaridad: su gran concentración de museos.

Taramundi cuenta con la mayor concentración de museos por habitante. Sin contar todos los talleres de los artesanos del cuchillo, que son en sí mismos pequeños museos etnográficos, este municipio de poco más de seiscientos vecinos suma cinco grandes espacios museísticos. Esto da una ratio aproximada de uno por cada cien visitantes.

En cifra de visitantes va a la cabeza el Museo de los Molinos de Mazonovo, que este 2024 podría cerrar el año por encima de los 50.000 visitantes.

Este pueblo situado entre montañas es conocido por la fabricación de navajas y cuchillos artesanos. El oficio de navalleiro sigue vigente y también se abre al turismo con iniciativas como la de Miguel Vega, que abre su taller al turismo para enseñar al visitante a montar su propia navaja y convertirse en navalleiro por un día.

Artesanía, molinos, naturaleza y calles empedradas conforman este espacio que conquista al visitante no solo por lo que ve, sino por la historia que emana de cada rincón.