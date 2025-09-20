La Romería de la Trashumancia, en Somiedo, reivindica el papel de los caminos tradicionales: "Merecerían ser tratados como patrimonio histórico"

La jornada de viento y lluvia impidió que la romería de la Trashumancia luciera este sábado en su máximo esplendor. Sin embargo, bajo el techo de la carpa instalada junto a los lagos somedanos, se lanzó un mensaje reivindicativo sobre el papel fundamental que juega la ganadería y la red tradicional de caminos en la contención de los incendios. "El monte sin ganadería tiende a convertirse en jungla, en maraña. Habrá quien lo quiera así, creo que los que estamos aquí, no", señaló el pregonero de la fiesta, el organizador de la prueba "DesafiOSOmiedo" y vocal de senderos y medio ambiente de la Federación de Montaña del Principado de Asturias.

Javier Peláez realizó una firme defensa de la red de senderos y caminos tradicionales, antaño "vitales" y cuidados "como auténticos tesoros" y hoy, "abandonados". A juicio del corredor estos itinerarios "merecerían ser considerados y tratados como patrimonio histórico igual que cualquier edificio emblemático". En este sentido, reclamó a las autoridades competentes "que hagan todo lo posible para actualizar y mantener la red de senderos y caminos tradicionales en el mejor estado posible de conservación".

Freno a la propagación del fuego

Señaló Peláez que los devastadores incendios que ha sufrido el Principado han puesto de manifiesto "la falta de buenos accesos al monte". En este sentido, también señaló el "decisivo" papel de "limpieza" del monte que realizaban los rebaños del ganado, favoreciendo que los incendios fueran menos severos. Recordó que antaño hasta 30.000 cabezas de ganado menor acudían a los pastos de montaña de Somiedo, una cifra que ronda actualmente las 8.000 cabezas: "Ese movimiento de ganado contribuía a generar riqueza de forma sostenible y a mantener las rutas y los pastos, ayudando entre otras cosas a impedir la propagación de los incendios".

Además de reivindicar la labor de conservación del monte realizada por los ganaderos, el organizador de "DesafiOSOmiedo" habló sobre el papel de los grupos de montaña. Precisamente él, sierense de nacimiento, recordó que conoció Somiedo gracias al grupo Picu Fario, de Pola de Siero. "Quiero mostrar mis respetos a la labor de los grupos de montaña, auténticas escuelas de montañeros, abandonados por las actuales generaciones. Factor este que sin duda contribuye al aumento de rescates en montaña que hoy en día se producen", señaló Peláez.

Grupos de montaña, una escuela

El sierense dejó claro que en los grupos, "los veteranos te enseñaban el idioma de la montaña, sus códigos y el respeto por el medio. Hoy en día, una sociedad más individualista, no pasa por ese tamiz. Mucha de la gente que se incorpora y se acerca a la montaña, no pasa por esa escuela y ello contribuye a que, por desconocimiento, se cometan imprudencias y errores que en ocasiones terminan en desgracia o rescate".

Peláez, que también recordó el papel de la trashumancia, concluyó su discurso animando a la gente a recoger el espíritu de esta tradición que llevaba a los pastores del sur de la península a desplazarse a la Cordillera Cantábrica para lograr alimento para el ganado. "Les recomiendo que trashumen todo lo que puedan, que viajen, que cambien de una tierra a otra. Es muy sano para la economía, para el colesterol y también para conocer otras gentes y combatir la intolerancia que está detrás de tantas guerras y conflictos", señaló Peláez.

En la cita, donde también se nombró "zagala" a Martina García, de Saliencia, no faltó la música a cargo de las Pandereteras de Somiedo. La celebración incluyó una comida campestre a base de cordero a la estaca y gran parrillada. El alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, recordó que el espíritu de la romería es "celebrar la trashumancia en una zona de los lagos donde antaño venían las ovejas merinas". A pesar del mal tiempo, la gente respondió a la cita, que reunió a más de doscientas personas.