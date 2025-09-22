Mucho folclore para Rosa Cunqueira: el homenaje más sentido de Trabáu a su fiel artesana

Hay personas que dejan una huella social indeleble y ese fue el caso de Rosa Rodríguez Menéndez, más conocida como Rosa Cunqueira. La premiada artesana, escritora en 'cunqueiro' y panderetera natural de Ibias y con residencia en Trabáu (Degaña), donde se casó, falleció como consecuencia de un trágico accidente en autobús cerca de Venecia en abril del año pasado y tras seis meses hospitalizada en un Padua (Italia), dejando una pena "muy grande". Porque Rosa Cunqueira era una de esas personas preocupadas por su tierra, amante de lo que había vivido y sentido durante su existencia en lo profundo y auténtico de la zona rural. Una asturiana del Suroccidente que siempre peleó para que la cultura asturiana tuviera un rincón.

Precisamente en el Rincón del Cunqueiro, la tienda donde desarrolló la última etapa de su vida laboral, se gestó ayer, domingo, el más sentido homenaje de los que se han hecho hasta la fecha. El que llega de sus dos hijos, Víctor y Jesús García, y del resto de su familia: el descubrimiento de una escultura a tamaño real de la fallecida tocando la pandereta, "lo que más le gustaba hacer".

Público durante el acto, que se celebró en el marco del festival CachuFest. / R. A. S.

El reconocimiento hacia la artesana se convirtió en una acción para afrontar el duelo por una pérdida tan sentida en Asturias. Fue su hijo Víctor quien tomó la palabra para decir pocas cosas. Tal vez sobraban porque la imagen lo decía todo. "Esto es algo material, la carga inmaterial que la ponga cada uno que venga a verla; que ella está aquí para siempre".

Una canción para sumar al homenaje

El público estalló entonces en aplausos y fue la madre de la fallecida la que hizo más patente la pena. Arropando la escultura exclamó: "¡Mi niña preciosa, mi corazón bonito!". Fue Víctor García quien volvió a tomar la palabra para hacer bailar a los presentes en este pequeño pueblo de Degaña de una veintena de vecinos desde donde su madre "luchó" por la tradición asturiana. Allí se presentó también 'Anada a Rosa Cunqueira', una pieza en honor a la fallecida del gaitero César Gracia.

"Mi madre fue esa 'casa' a la que todos queremos volver", contó a este diario, tras el homenaje su hijo Víctor. Es cierto que su cercanía la hacía especial. "Actuaba con todo el mundo igual, como si los conociera de toda la vida", dijo. Su hospitalidad y sus ganas por aflorar recuerdos para hacerlos presentes y así hacer un reconocimiento social de la cultura asturiana siempre llamaron a la atención de personas cercanas y foráneas. "Era la conexión entre el territorio y las personas que venían de fuera", apuntó su hijo. Con la escultura la familia trata de tenerla siempre presente en algo material.

Meses trabajo en la Fundación Auriga de Avilés

Todo el trabajo se ideó hace unos seis meses, detalló la familia. Los hijos de Rosa Cunqueira trabajaron a fondo en la idea, desarrollada más tarde por la Fundación Auriga de Avilés. El resultado es una escultura en bronce que rescata una imagen muy recordada de la mujer. Es su pose tocando la pandereta, "lo que más le gustaba", puntualizó su hijo.

Víctor García, durante el acto. / R. A. S.

"Nos centramos sobre todo en la expresión de la cara y en las manos; mi madre tenía unas manos muy grandes por trabajar la madera", señaló García. La expresión se trabajó gracias a fotografías y al visionado de la película "Il Mulín", de Álex Galán. En ese documental, decía su hijo: "En todas las luchas, los símbolos son muy importantes". La estatua de Rosa Cunqueira hará frente al olvido. "Lo que reivindico es que el mundo rural vuelta a tener vida", dijo la fallecida en 2022 cuando recogió el premio Mujer Rural de la Red Reader. Fue la mujer que puso palabras a la realidad más cruda: "El mundo rural está en peligro de extinción". Ayer su recuerdo llenó de vida el pueblo al celebrarse durante el festival que con tanto mimo organiza el pueblo, el CachuFest.