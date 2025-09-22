Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ganadera Lucía Velasco alerta del nuevo peligro tras el incendio de Somiedo: "Están bajando piedras sin parar"

La influencer cuenta el caso de un vecino que sufrió la rotura del tejado de su casa por uno de los pedruscos, que cayó sobre una cama elástica donde juegan niños

Lucía Velasco muestra la zona de montaña donde se registran desprendimientos.

Lucía Velasco muestra la zona de montaña donde se registran desprendimientos. / R. T. C.

T. Cascudo

Somiedo

La ganadera e influencer rural, Lucía Velasco, sigue en Somiedo, donde este verano fue testigo de los terribles incendios que asolaron, entre otras localidades la suya, Perlunes. En este caso, la ganadera da cuenta del nuevo peligro que sufren los vecinos tras las llamas y es la caída de piedras de las montañas quemadas: "Están cayendo piedras sin parar".

Explica Velasco que las últimas lluvias, necesarias por otra parte, están agudizando el problema. "Está ablandando el terreno con la lluvia y cada vez bajan más y por ahí pasa un camino y lo peor es una de las casas donde cayeron piedras en el tejado, cayó en la colchoneta de las crías, le hizo agujero en el tejado y no le dio al coche de milagro", alerta Velasco, que considera la situación como "peligrosa".

En este sentido, la ganadera señala que desde el Principado y el Ayuntamiento se comprometieron a colocar unas vallas para dar seguridad a las casas más próximas a la montaña. "Esperemos que lo hagan porque está muy peligroso. El fayedo y el matorral que sujetaba las piedras está quemado y ahora caen sin parar", añade en un vídeo publicado esta mañana, que acompaña de otro en el que se muestra el impacto de una de las piedras en la casa de su vecino.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents