Estas son las actividades que podrás disfrutar en el Occidente para celebrar la Semana Europea del Deporte

La Semana Europea del Deporte irrumpe en el calendario asturiano con un buen número de actividades, muchas de ellas en el Occidente. El Principado logró el reconocimiento de Asturias como "Región Europea del Deporte 2025" y es la razón del proyecto "ADN. Asturies, Deporte y Naturaleza", que incluye diferentes propuestas como las que se celebrarán en Valdés, Tapia o Salas.

Este martes en Luarca se desarrollará una intensa jornada que incluye dos mesas redondas y una clase de gerontogimnasia. La primera cita será a las 10:20 horas y será la mesa redonda titulada "La importancia de llegar activos a la vejez". Estará moderada por la periodista de LA NUEVA ESPAÑA Ana María Serrano y contará como ponentes al director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño; también de la terapeuta ocupacional Beatriz Ramos y el psicólogo sanitario Diego García.

La mesa redonda será en la casa de cultura de Luarca, al igual que la titulada "La importancia de la microbiota y los cuidados en la alimentación pensando en la vejez", que moderará la también periodista de LA NUEVA ESPAÑA María Rendueles. En esta mesa intervendrá la nutricionista Toñi Rodríguez, el investigador del CSIC Miguel Gueimonde y el profesor de microbiología de la Universidad de Oviedo Javier Fernández.

La jornada en Luarca se cerrará a las 16:00 horas con una clase gratuita y guiada de gerontogimnasia. Se celebrará en el polideportivo Pedro Llera Losada y tendrá asistencia libre hasta completar aforo. Precisamente Luarca ha sido elegida este año como Villa Europea del Deporte.

Gerontogimnasia en varios espacios

El miércoles la siguiente cita en el calendario del Occidente está en Cudillero. Se hará una clase de gerontogimnasia a las 12:00 horas en el polideportivo de La Roja. El jueves la actividad tendrá lugar en el polideportivo de Belmonte de Miranda a la misma hora.

Igualmente, a las 12:00 horas será la actividad prevista en el polideportivo de Tapia, también enfocada a que los más mayores se activen. En la misma jornada del viernes y a la misma hora habrá una propuesta idéntica en el Espacio de Creación Joven (ECJ) de Salas. Por último, el sábado la última cita será en el polideportivo de Barres, en Castropol.