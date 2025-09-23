Llegan mejoras (desde este miércoles) para el tramo de Nacional que une Castropol y Vegadeo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inicia las obras de rehabilitación del firme de la N-640 en el tramo entre Barres y Vegadeo, unos trabajos "muy demandados". El ente ministerial explica que "los trabajos se desarrollarán en un plazo estimado de dos meses sin afectaciones significativas al tráfico".

Las obras de mejora comenzarán a las 08:00 horas del miércoles y, según explica Transportes, "consistirián en la reparación de tramos deteriorados mediante el fresado y la reposición con mezclas bituminosas en caliente". Además, añade el Ministerio, la intervención "culminará con el extendido en todo el tramo de una nueva capa de rodadura y el repintado de las marcas viales".

La Nacional 640 une la localidad castropolense de Barres con Vilagarcía de Arosa, en Pontevedra, y es una vía de mucho tráfico. En lo que compete a Asturias supone una de las principales vías de la comarca Oscos-Eo y carretera de unión entre Asturias y Galicia.