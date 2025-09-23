Manuel Campa dice adiós a la icónica charanga El Compango de Luarca, que cumple 30 años

Dice que si volviera atrás, dudaría en repetir. Lo que no sabe es que si no fuera por él nada habría discurrido como discurrió y quizás la charanga El Compango, la más icónica y querida en Luarca, no cumpliría este año (habrá fiesta por todo lo alto el próximo 4 de octubre) sus 30 primaveras. Manuel Campa García, el que fue durante décadas presidente de la asociación paraguas de la charanga, se va.

"Toda dejar paso y además estoy cansado", dice sin darse importancia y recordando algo que le dijo su madre en su día: "Todo llega y todo pasa". El luarqués de 56 años pasó lo que para él fue más de media vida, cuenta, con la querida y famosa agrupación musical. Aprendiendo de cada error y de cada premio. De cada sofocón, "porque los hubo", y de cada momento de diversión.

Tiene vivos aquellos recuerdos del inicio: como cuando hace tres décadas en el hoy cerrado bar Tolete se ideó el germen de lo que más tarde sería la charanga más inquieta, divertida, auténtica y especial de Luarca. Nieto, hijo y hermanos de músicos de la banda La Lira de Luarca, Manuel Campa pronto supo reconocer el valor de estos grupos "más pegados al pueblo", esos que, opina, "despiertan a la gente", las que animan las calles durante la sesión vermú. "No sé qué te puedo decir, a mí es lo que más me gusta", opina.

El grupo, durante sus primeros pasos. / R. A. S.

Él es un fiel defensor de la música en directo. De hecho, uno de los grandes logros de la charanga ha sido mantenerse fiel a este principio: nada de música amplificada y nada de instrumentos con amplificador. Además, hay otra cosa curiosa en ellos: siempre van vestidos "muy elegantes", salvo en los carnavales o las fiestas de prao, y siempre tocan mirándose unos a otros, haciendo un círculo.

Unos hermanos decisivos

En la rica historia de la agrupación, los hermanos Campa, Manuel, Rubén y Jaime fueron decisivos. También el músico Jorge Cambareli, quien hizo la mayor parte de los arreglos musicales del repertorio. No se puede olvidar tampoco el impulso y apoyo de Quinto de la Uz, Javier Fernández, César García y Adrián Gavilán. En los inicios, eran ocho personas.

Todos amigos y todos con un propósito: "pasarlo bien". Al principio, juntarse y tocar en los pasacalles consistía en eso, en divertirse y divertir. Pronto la charanga empezó a tomar vuelo y con el vuelo llegaron los compromisos. Lo resume Manuel Campa: "Empezaron a llamarnos de muchas fiestas y creo que en Galicia pisamos todos los pueblos", dice.

Manuel Campa en el bajo donde se reunía con los integrantes de la charanga. / Ana M. Serrano

Eran muy conocidos en la comunidad autónoma vecina, donde valoraban su hacer: esa obra que es una charanga de toda la vida, preocupada de despertar el día de fiesta, de hacerlo pasar bien y de tener repertorio para encajar. En Asturias, donde abundan las charangas, también son muy conocidos. Recorrieron parte del territorio y haciéndolo, Manuel Campa tuvo un accidente de tráfico con su coche.

Y llegó el autobús

"Volvía de Cangas del Narcea a casa a las tres de la madrugada", recuerda. Aquel fatal momento marcó, de alguna manera, un antes y un después porque la charanga empezó a viajar con sus integrantes juntos en autobús. "A partir de entonces sí que hicimos familia", recuerda. Y añade una anécdota: "Hasta el chófer se sumaba a la fiesta". A sus 57 años, tiene claro que la decisión de irse no tiene marcha atrás. Manuel Campa seguirá levantando el ánimo (lema de la charanga), pero desde fuera. "Será un fiel seguidor, como lo fue mi padre", resume. Buena suerte y feliz descanso.