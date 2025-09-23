Esto es lo que opina la delegada del Gobierno del trabajo realizado por la BRIF de Tineo en la extinción de incendios

La Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con base en Tineo ha recibido este martes la visita de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien ha resaltado "la calidad técnica y humana" del grupo con base en el concejo tinetense. Precisamente el equipo acaba de regresar a su base tras intensos días de trabajo en los duros incendios de A Fonsagrada y Pantón, en Galicia.

Durante su visita a la base de Tineo, Lastra ha valorado "el compromiso de los efectivos de la BRIF con el servicio público para aunar esfuerzos en la extinción de incendios, destacando su relevante participación frente a los fuegos en Asturias, así como su implicación en varias intervenciones desarrolladas los últimos días en la provincia de Lugo".

La delegada del Gobierno ha defendido "la importancia de la coordinación frente al fuego", al tiempo que remarca el "esfuerzo inversor y la voluntad de colaboración constante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)".

Trabajo "muy difícil" en Galicia

La BRIF tinetense informó hace unas horas en sus redes sociales del regreso a su base después de "varios días de intenso trabajo en los incendios de A Fonsagrada y Pombeiro Pantón". Explicaron que en los frentes gallegos realizaron un trabajo "en condiciones difíciles para ayudar en la estabilización y el control de los fuegos, siempre en coordinación con los distintos dispositivos autonómicos y estatales".

Por último, la BRIF agradece "la colaboración de todos los medios que han participado en las labores de extinción, así como las numerosas muestras de apoyo que hemos recibido por parte de la población local". Por último, la brigada expresó su compromiso pleno con "la defensa de nuestros montes y con el servicio a la sociedad frente a los incendios forestales".