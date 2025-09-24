Menos chorizo y más brócoli: la receta que en Asturias nadie quiere escuchar se dijo en Luarca

Menos chorizo ("lo ideal sería no comerlo") y más dieta mediterránea. Lo dijeron los expertos en microbiota convocados por la Consejería de Política Llingüística y Deporte en las primeras mesas redondas de la Semana Europea del Deporte que se inauguraron ayer, martes, en Luarca, bajo el paraguas de otro gran proyecto "ADN Asturies, Deporte y Naturaleza".

Las mesas, organizadas para gran público, ahondaron sobre temas de importancia para tener un envejecimiento saludable, y fue Javier Fernández, doctor en microbiología de la Universidad de Oviedo, el que lanzó uno de los mensajes más lapidaros para una comunidad, la asturiana, que tiene el chorizo en su arraigo cultural. "Lo ideal (parte mantener la microbiota sana) sería no comerlo". Eso sí, para evitar los grandes males que puede causar un consumo excesivo, hay receta: al hacer la mezcla de ingredientes se puede apostar por más cantidad de producto sano.

Más alimentos protectores

En todo caso, el chorizo es un producto que siempre habría que comerlo "con moderación", como todo ahumado, porque es conocido su poder cancerígeno. Para la nutricionista rural Toñi Rodríguez, hay segundo secreto si se quiere comer el compango: consiste en acompañar estos productos altos en grasa o ahumados con productos "protectores" como el brócoli o el tomate.

Otra opción sería dejarlos macerar en aceite de oliva virgen extra. "Los extremos no son buenos y siempre tiene que tenerse en cuenta el contexto", apuntó la nutricionista, para quien es vital conocer los hábitos de cada uno e incluso tener en cuenta el placer. Así, no se puede dejar de tomar una copa de vino ("que no es buena por más que se haya dicho") si se hace en un marco especial.

La dieta, clave

El investigador del CSIC, Miguel Gueimonde, tampoco ofreció datos a medias: "La dieta es clave para promover el envejecimiento activo". La cita también convocó a otros especialistas como el presidente de los psicólogos deportivos de Asturias, Diego García, quien también dejó una frase que no deja lugar a la ambigüedad: "La actividad física es medicina".

La terapeuta ocupacional Beatriz Ramos también habló de la importancia de tener en cuenta a estos especialistas para abordar un envejecimiento sano, "que pasa por tener una actividad gratificante". El director general de Autonomía Personal y Mayores, Enrique Nuño, fue otro de los ponentes. Aclaró que el Principado siempre escucha las demandas del sector. Pronto se pondrán en marcha nueva actividades que conectarán centros de mayores.

Habrá jornadas en próximas fechas en Santo Adriano, Ribadedeva, Cudillero, Caso, Villaviciosa, Belmonte de Miranda, Carreño, Cabrales, Tapia de Casariego, Salas, Piloña, Castropol, Yernes y Tameza, y Ribadesella.