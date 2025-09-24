La coañesa Lucía Val enseña a remar a David Broncano: así fue el paso de las campeonas del mundo por La Revuelta

Las flamantes campeonas del mundo en K-4 femenino acudieron esta semana a La Revuelta, el programa televisivo que dirige David Broncano, para hablar de sus éxitos en piragüismo y, de paso, dar unas nociones del deporte al popular presentador. En el equipo no faltó la coañesa Lucía Val, acompañada de la también asturiana Sara Ouzande (aunque natural de Villaviciosa, tiene orígenes en Salas) y de la extremeña Estefanía Fernández y la valenciana Bárbara Pardo.

"Por lo que sea, Broncano no va a dejar de hacer este programa para dedicarse al piragüismo", señaló el programa en sus redes sociales con un divertido vídeo en el que se ve al presentador iniciarse en la práctica del deporte. Dirigido inicialmente por Sara Ouzande, Broncano confesó sus miedos: "No he hecho nunca en mi vida esto".

"Abre más las manos, te estás poniendo nervioso", corrigió Ouzande, mientras otra de sus compañeras señaló que el presentador debería vestirse con su equipación para meterse mejor en el papel. Así hizo, poniendo la camiseta de las deportistas, donde se ve el patrocinio "Asturias, Paraíso Natural". "Qué tipín se te ha quedado", bromeó otra de las deportistas.

Tras ver a Broncano intentar remar solo, las cuatro del K-4 se sumaron al presentador para recrear el logro de su medalla de oro, en el Mundial de Milán. Entre el público, el seleccionador Joaquín Delgado dio la salida a esta simpática recreación.

Las cuatro jóvenes irrumpieron en el programa del lunes, donde el presentador las introdujo ante el público diciendo "hay que recordar que acabáis de ser campeonas del mundo"