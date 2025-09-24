Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El emotivo saludo del actor Paco León a los vecinos de Tapia (y en especial a su amigo el tapiego DJ Kejío)

El pinchadiscos tocó en la boda del artista, el pasado año en Madrid, y ahora ha conseguido que mande un mensaje dedicado para el vecindario

T. Cascudo

Tapia de Casariego

"Hola a todos. Soy Paco León y quería mandar un saludo a todos los tapiegos, en especial a mi amigo Miguel Pérez Gabarres, el DJ Kejío. Un beso para todos y que Dios os bendiga". Son las palabras del actor Paco León, transmitidas en un vídeo corto que estos días corre por las redes sociales del concejo de Tapia.

Detrás de la anécdota está la historia que unió al pinchadiscos tapiego y al popular artista. Este último cumplió cincuenta años en octubre del año pasado y montó una gran fiesta para celebrarlo. Había escuchado el trabajo del DJ Kejío, cuya singularidad es que pincha flamenco exclusivamente, y removió Roma con Santiago para localizarlo. De hecho, llegó a hacer un vídeo pidiendo colaboración para encontrar al tapiego.

"Hablamos un jueves y el sábado era la fiesta. Fue un lío, pero una experiencia inolvidable", señala Miguel Pérez, que montó su firma de DJ en 2011. "Me dijo que le gustaba mi rollo, que me viera por redes y para Madrid me fui", señala DJ Kejío. Lo acompañaron su mujer, Luisa Hernández, y su hijo, que también pincha bajo el nombre de DJ Piculabe. Juntos disfrutaron de una fiesta increíble con numerosos famosos invitados como Alejandro Sanz o Rossy de Palma.

Miguel Pérez mantiene el contacto con Pablo León desde entonces y a petición de algunos amigos le escribió para lograr un saludo especial para Tapia. "Está con mucho trabajo, pero hizo un hueco para mandármelo", cuenta Miguel.

