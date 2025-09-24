Ganaderos de Tineo y Salas, al límite por los continuos ataques de oso y lobo: "Nos están aburriendo y si seguimos así el campo tiene fecha límite"

Los ganaderos de una quincena de pueblos, la mayoría de las parroquias de Nieres (Tineo) y Cueva (Salas), se sienten al límite y "acorralados" por la presión de la fauna salvaje sobre sus cabañas ganaderas. Sufren ataques tanto de oso como de lobo, intensificándose especialmente los del primero en las últimas semanas. Esta situación está haciendo que los afectados vayan retirando a sus animales de los pastos a pesar de estar en septiembre, lo que les supone sumar más pérdidas económicas a las producidas por las bajas sufridas en los ataques.

Es el caso de Lorena López, de El Faedal (Tineo), que la semana pasada vivió dos ataques de oso y decidió meter a todo el ganado en la cuadra y solo sacarlo unas horas durante el día. La ganadera está intentando salvar una novilla que resultó herida en la primera agresión del oso, tras la que movió el rebaño un kilómetro, pero no fue suficiente. "Al día siguiente encontramos muerta otra novilla preñada, así que ahora tenemos a todos los animales en la cuadra", cuenta.

Asegura que además de los daños en sus animales y las pérdidas económicas que les supone, vivir con esta amenaza les está pasando factura psicológica: "Tenemos una intranquilidad que antes no existía, oímos ladrar a los perros y ya no podemos dormir".

Hace cuatro años que en casa de José Rubio, de Grandamuelle (Tineo), donde su madre está al frente de la ganadería, no llevan a las novillas a pastar a la sierra por la presencia de lobos y "ahora en los prados cerca del río y al lado de casa nos ataca el oso, es una situación difícil", expone. Cuenta numerosos daños, el más reciente fue la muerte de una novilla a 100 metros de casa por el oso. También perdió nueve ovejas y tres cabras, animales con los que tiene dos perras mastinas pero que asegura que frente al plantígrado poco pueden hacer. Añade que se acerca tanto que incluso entra en una cuadra que tiene a las afueras de la localidad a comer el pienso.

Compensaciones con retraso e insuficientes

Unos daños que, aunque la Administración regional defiende que se compensan con el pago de indemnizaciones, Rubio asegura que ese dinero no cubre las pérdidas. "Me dan 778 euros por la novilla que, sin mirar su valor genético, solo para destinarla a producción ya tendría un valor de 1.500 euros, además se paga tarde, aún tengo daños del pasado año sin cobrar", describe.

Pedro López, de Cueva, cuenta como sufrió recientemente dos ataques. El primero de lobo, y el segundo está sin certificar porque la acción de los buitres en el cuerpo del animal borró las pistas sobre qué depredador pudo ser el atacante. "Nos están aburriendo, con esta situación la gente mayor está dejando el campo y los jóvenes no quieren sumarse, estamos peor que hace 50 años", recalca.

En primer término, por la izquierda, Iván Gancedo, Pedro López, Lorena López, José Álvarez y José Rubio, algunos de los afectados por los últimos ataques. / D. Álvarez

Un rebaño de novillas de José Álvarez, de Idarga (Salas), sufrió un ataque la semana pasada que hizo que saliesen corriendo despavoridas del prado y corriesen durante dos kilómetros. Una de las vacas presentaba lo que a él le parecen claramente zarpazos de oso, sin embargo, no se lo certificaron como tal, se queja el ganadero que asegura que “es increíble que se esté perdiendo la comida en los pastos porque tengamos que tener todo encuadrado, creo que debería reducirse el número de lobos y osos para que podamos vivir todos, poco a poco nos están aburriendo y si seguimos así el campo tiene fecha límite”.

Iván Gancedo, de Villabona (Tineo), suma a lo largo de los últimos años 11 bajas por ataque de lobo y asegura que de ellas cobró "la mitad y a mitad de precio de mercado". Por lo que ha decidido no sacar al pasto a las novillas, después de intentar, sin éxito, frenar los ataques reforzando los cierres con tres hilos de alambre electrificado.

Aunque su ganadería no ha sufrido el ataque del oso sí tiene constancia de que en el pueblo vecino lo han visto a menudo buscando en el contenedor de basura. "Esta cercanía de la fauna está provocando que la gente ya tenga miedo a salir, en mi caso si se me avería el tractor en una finca no voy andando a casa, creo hasta que no pase algo grave no se pondrán límites”, reflexiona y recuerda que el paisaje asturiano de prados verdes se debe a que hay “ganado que lo pasta, pero ahora se están abandonando las fincas más lejanas a los pueblos por miedo a perder el ganado y eso hace que cuando llega un incendio sea imparable”.

Reclaman medidas de control

Los ganaderos piden medidas de control. Lamentan que a pesar de que se anunciaron con la salida del lobo del Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) después de varios meses "lo que vemos es que no se está haciendo nada para controlar el lobo", denuncia Lorena López. Una idea compartida por el resto de afectados, como Pedro López, que señala que "las medidas están anunciadas pero en principio estamos cada día peor, estamos acorralados y cada pocos días escuchas que mataron algún animal en una ganadería".

Por ello ven que si la situación persiste será insostenible poder mantener la ganadería en extensivo y su manejo tradicional.