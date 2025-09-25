El emotivo mensaje de Iván Corral en Navia: "Pobreza no es solo tener poco dinero, también lo es que te olviden"

Iván Corral es usuario del Centro de Apoyo a la Integración que la asociación Fraternidad gestiona en Serantes (Tapia) y este jueves jugó un papel protagonista en Navia con un emotivo y duro mensaje. “La pobreza no es solo tener poco dinero. Es también no tener acceso a servicios, no poder estudiar o trabajar, cometer un error y que nadie te dé otra oportunidad, que te olviden, que te cierren puertas, estar solo, que te aíslen y sobre todo que te juzguen”, dijo Corral para cerrar la IV Jornada “Prevención de la Exclusión Social” que la entidad desarrolló en Navia.

Aunque no todo es negativo, por eso, Corral defendió que también hay "muchas personas y entidades que sí están trabajando de verdad para cambiar las cosas, para ayudar a los que lo necesitan, con proyectos muy interesantes que todo el mundo debería conocer y apoyar". Y de eso fue la jornada de este jueves, de compartir experiencias y de encontrar maneras y formas de unir fuerzas "para que la pobreza y la exclusión social pierdan terreno en nuestra tierra".

Participantes en la jornada, celebrada en El Liceo. / R. T. C.

Cáritas, EAPN Asturias, Banco de Alimentos, y Cáritas expusieron sus iniciativas en una jornada que, según resume la gerente de Fraternidad, Mayca G. Collado, sirvió para demostrar que "frente a un problema tan complejo como la pobreza, necesitamos la suma de muchas miradas y acciones diversas”. Collado defendió a las entidades participantes como "referentes" en esta lucha, contra un fenómeno "complejo, con muchas causas y muchas caras, y que solo puede afrontarse desde la suma de esfuerzos: acompañando a las personas, influyendo en las políticas, garantizando lo básico como un derecho humano inherente e innegociable, y creando proyectos comunitarios de impacto que realmente generan cambio social".

Además de las entidades citadas, también participaron la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Navia, Ana Belén González; la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual, y LGTBI, Nuria Rodríguez; y la directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra.