El premio "Mujer Rural de Asturias 2025" ya tiene nombre: es la promotora del primer taxi adaptado de Cudillero

Carolina Castro Fernández, promotora del proyecto TuriTaxi Cuideiru, el primero taxi adaptado del concejo de Cudillero, ha sido elegida como Mujer Rural de Asturias 2025 en la octava edición del galardón convocado por la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader). El jurado dio a conocer el fallo en la sede de Reader en Oviedo este jueves. Fueron cuarenta y cinco las candidaturas presentadas por los Grupos de Desarrollo Rural del Principado para esta convocatoria.

Castro recogerá el premio el próximo 15 de octubre con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebrará en La Benéfica, en Infiesto (Piloña).

El jurado de esta octava edición estuvo integrado por: Doña Gimena Llamedo González, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias; Doña Begoña López Fernández, directora general de Agricultura, Agroalimentación y Desarrollo Rural del Principado de Asturias; Doña Lucía González Cuesta, Mujer Rural de Asturias 2024; Doña Azucena Iglesias García, concejala de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Piloña; Doña Susana González Llamazares, representante de Agricultura y Pesca en la Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias; Doña Ana Paz Paredes González, escritora y periodista; Doña Leticia Bilbao Cuesta, directora de Desarrollo Empresarial de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); Doña Eva Pando Iglesias, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias; Doña Flor Tuñón Álvarez, presidenta de la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias (AMCA); Don Kiko Urrusti, escultor; Don Belarmino Fernández Fervienza¸ presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader); actuando como secretaria del mismo, Mª de la Paz Álvarez Rosal, técnica de Reader.

El acto de entrega del galardón tendrá lugar el próximo 15 de octubre, declarado como Día Internacional de las Mujeres Rurales, en La Benéfica, en Infiesto (Piloña). La premiada recibirá una escultura diseñada exprofeso por el artista asturiano Kiko Urrusti.