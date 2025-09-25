El youtuber Senén Morán ha encontrado en Tapia la mejor fabada de Asturias: "Con fame no vais a quedar"

El periodista deportivo, youtuber, streamer y tiktoker, Senén Morán, se acercó hace unos días a Tapia para probar la que, según sus seguidores, es la mejor fabada de toda Asturias. "Qué razón los que lo recomendasteis", señala el gijonés mientras muestra en vídeo los manjares degustados en el bar Martínez, de La Roda, en el concejo de Tapia.

El periodista asturiano, uno de los creadores de contenido con más seguidores en España, va comentando en el vídeo sus sensaciones con la fabada. "El color que tiene ye espectacular. Está muy buena", añade, mientras anima a su pareja a probar el chorizo y la morcilla. "Vas a flipar", añade, a lo que su pareja responde que el plato le recuerda mucho "a la fabada que hacía mi abuela".

"Aquí con fame no vais a quedar", dice Senén Morán después de comer fabada de primero (" ya echamos dos platos y aún queda aquí", relata en su vídeo mientras muestra la abundancia de la ración servida) y entrecot de segundo. Su acompañante optó por un segundo a base de merluza y de postre tomaron flan. En total, pagaron 46 euros. En el vídeo aclara que el menú por semana es de 18 euros y de 23 el fin de semana.

El bar Martínez, también conocido como Casa Zapateiro, es una de las referencias gastronómicas del concejo de Tapia. Está ubicado en pleno centro del pueblo de La Roda y atrae a cientos de personas por su buena comida tradicional.