Amigos de Cudillero pone fecha a su Fiesta Literaria de la Mar con Juan Antonio Alonso Resalt como protagonista

El presidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales (RAECO), Juan Antonio Alonso Resalt, será el encargado de la lectura del cuadragésimo segundo Cuaderno Literario, texto protagonista de la Fiesta Literaria de la Mar. La cita organizada por la Asociación de Amigos de Cudillero tendrá lugar el domingo 26 de octubre en el hotel Palacio de La Magdalena, de Soto del Barco.

La cita comenzará con la entrega de premios del 43º Concurso Literario “Cudillero, el pescador y la mar” y la habitual lectura del trabajo ganador. A continuación, se impondrá la XXVII Insignia de Oro del colectivo que preside Juan Luis Álvarez del Busto al periodista avilesino Juan Manuel Wes López.

Tras este emotivo reconocimiento, llegará el momento álgido del evento, con la lectura del Cuaderno Literario a cargo de Alonso Resalt. En este caso, estará presentado por la cronista oficial de Avilés, Pepa Sanz. FInalizada la lectura se convocará oficialmente la Fiesta Literaria de 2026 y los numerosos asistentes al evento comenzarán el almuerzo en el Palacio de La Magdalena.