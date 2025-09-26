Amigos de Cudillero pone fecha a su Fiesta Literaria de la Mar con Juan Antonio Alonso Resalt como protagonista
En la gala, prevista para el 26 de octubre, se impondrá la Insignia de oro de la entidad al periodista asturiano Juan Manuel Wess
El presidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales (RAECO), Juan Antonio Alonso Resalt, será el encargado de la lectura del cuadragésimo segundo Cuaderno Literario, texto protagonista de la Fiesta Literaria de la Mar. La cita organizada por la Asociación de Amigos de Cudillero tendrá lugar el domingo 26 de octubre en el hotel Palacio de La Magdalena, de Soto del Barco.
La cita comenzará con la entrega de premios del 43º Concurso Literario “Cudillero, el pescador y la mar” y la habitual lectura del trabajo ganador. A continuación, se impondrá la XXVII Insignia de Oro del colectivo que preside Juan Luis Álvarez del Busto al periodista avilesino Juan Manuel Wes López.
Tras este emotivo reconocimiento, llegará el momento álgido del evento, con la lectura del Cuaderno Literario a cargo de Alonso Resalt. En este caso, estará presentado por la cronista oficial de Avilés, Pepa Sanz. FInalizada la lectura se convocará oficialmente la Fiesta Literaria de 2026 y los numerosos asistentes al evento comenzarán el almuerzo en el Palacio de La Magdalena.
- Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
- Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa
- Fabada y el queso más caro del mundo: esto es lo que comieron las directivas del Oviedo y del Barça (juntos) antes del partido en el Tartiere
- Souad Dahiri cambió Marruecos por Salas y se ha convertido en una experta agricultora: 'Soy feliz trabajando la tierra
- Los vecinos de Ondes, en Belmonte, asustados por un enorme oso que merodea por el pueblo: 'Tenemos miedo
- EN DIRECTO: Sigue el ambientazo y el partido entre Real Oviedo y Barcelona
- Una larga espera, locura desatada, lágrimas y una felicitación muy especial: así fue la llegada del Barcelona a Asturias
- Uno de los acusados de estafar 14.750 euros a una señora de Gijón evita la expulsión del territorio nacional