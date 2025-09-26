Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cita ganadera que no te puedes perder este domingo en el alto de La Garganta

El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos anima a asistir a esta histórica celebración, un clásico de Oscos-Eo

Ganado expuesto en la feria de La Garganta en una edición pasada.

Ganado expuesto en la feria de La Garganta en una edición pasada. / LNE

T. Cascudo

Villanueva de Oscos

El alto de La Garganta, en Villanueva de Oscos, acoge este domingo su tradicional Feria de San Miguel, una de las citas ganaderas más esperadas. Durante toda la jornada, habrá exposición y venta de ganado, además de puestos de venta de todo tipo de productos. "Animamos a la gente a subir a la feria, que es la última del año en Villanueva", señala el alcalde, Abel Lastra, de una cita de referencia en Oscos-Eo.

Al igual que la Feria de Santa Ana, que coincide en julio, el alcalde teme que haya menor afluencia de ganado con respecto a otros años y debido a la compleja normativa del movimiento del ganado. Con todo, espera reunir alrededor de cuarenta cabezas de vacuno y una treintena de caballos. "La muestra de caballos sí que va en aumento, pues tenemos vecinos de la zona animados a traer sus animales", señala Lastra.

Desde primera hora de la mañana habrá actividad en el recinto ferial y, en sus alrededores, se instalarán una treintena de puestos de venta. No faltarán las pulperías y también, como novedad, acudirá una empresa de catering que servirá un menú.

Exposición de monasterios

De manera paralela, la iglesia del monasterio de Santa María expondrá a partir de esta semana la muestra de monasterios rurales del Occidente que está itinerando por diferentes enclaves con tesoros monásticos. De hecho, acaba de llegar a Villanueva procedente de Corias y también estuvo en Salas, entre otros enclaves.

TEMAS

Agropec abre sus puertas en su edición más multitudinaria: "Es la feria por excelencia"

Canteli reaparece en el minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género tras unos días de baja

Los militares asturianos rinden homenaje en Oviedo al Cabo Noval, el héroe de guerra "pequeñucu, rebelde y revoltosu"

Beatriz Trapote reaparece tras el preocupante diagnóstico y anuncia la complicada decisión médica: "El cáncer es grande y no se puede operar""

Un brasileño bate dos récords Guinness descendiendo en monopatín un edificio de 22 plantas

EN IMÁGENES: Así ha sido la inauguración de Agropec

El duelo entre Fani y Adara deja a una nueva expulsada y los náufragos sorprenden con los nuevos nominados de 'Supervivientes All Stars'

Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de Rafa Nadal: "Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta"

