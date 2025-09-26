La cita ganadera que no te puedes perder este domingo en el alto de La Garganta

El alto de La Garganta, en Villanueva de Oscos, acoge este domingo su tradicional Feria de San Miguel, una de las citas ganaderas más esperadas. Durante toda la jornada, habrá exposición y venta de ganado, además de puestos de venta de todo tipo de productos. "Animamos a la gente a subir a la feria, que es la última del año en Villanueva", señala el alcalde, Abel Lastra, de una cita de referencia en Oscos-Eo.

Al igual que la Feria de Santa Ana, que coincide en julio, el alcalde teme que haya menor afluencia de ganado con respecto a otros años y debido a la compleja normativa del movimiento del ganado. Con todo, espera reunir alrededor de cuarenta cabezas de vacuno y una treintena de caballos. "La muestra de caballos sí que va en aumento, pues tenemos vecinos de la zona animados a traer sus animales", señala Lastra.

Desde primera hora de la mañana habrá actividad en el recinto ferial y, en sus alrededores, se instalarán una treintena de puestos de venta. No faltarán las pulperías y también, como novedad, acudirá una empresa de catering que servirá un menú.

Exposición de monasterios

De manera paralela, la iglesia del monasterio de Santa María expondrá a partir de esta semana la muestra de monasterios rurales del Occidente que está itinerando por diferentes enclaves con tesoros monásticos. De hecho, acaba de llegar a Villanueva procedente de Corias y también estuvo en Salas, entre otros enclaves.