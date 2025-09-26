Fondodevilla (Ibias) pide la restauración de su hábitat minero: "Lo único que trajo fue más escombreras"

Con mucha ilusión y proyectos de futuro se recibió en la parroquia de Tormaleo (Ibias) el plan de restauración de la antigua mina de carbón de cielo abierto, que se inició en abril de 2022 con una inversión de 48,5 millones de euros, financiados por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Instituto para la Transición Justa, y los avales a la restauración incautados por el Gobierno de Asturias. Con el final de la obra previsto para abril de 2026, los vecinos de Fondodevilla, una de las localidades de la parroquia ibiense, miran decepcionados la parte de su monte afectada por los trabajos mineros y en la que aún no se han desarrollado labores de restauración, que por ahora se están centrando en el monte del pueblo de Tormaleo.

La actuación está destinada a 430 hectáreas de terreno, que según los vecinos de Fondodevilla incluyen su territorio. De hecho, la Junta del monte vecinal en mano común de Fondodevilla, formada por 40 propietarios, participó activamente en la aportación de ideas de futuro para darle un uso a la zona una vez restaurada e incluso buscaron un acuerdo con la empresa Electra Norte para la instalación de un huerto solar fotovoltaico en la explanada de la escombrera conocida como Salgueiro.

Manuel Omente y Javier Chacón caminan por la explanada de Salgueiro al lado de la escombrera. / D. Álvarez

A unos meses de que se dé por finalizada la obra, ven como la maquinaria no ha llegado a su lado del monte y como por ejemplo esa explanada de Salgueiro sigue al pie de una gran escombrera con grandes piedras, que en el proyecto que ellos tienen estaba previsto suavizar, o como tampoco se ha ampliado ese llano, donde además de la instalación de paneles solares tenían la idea de crear una plantación de arándanos.

Un poco más abajo de ese punto hay apiladas unas 50.000 toneladas de carbón que "según el proyecto iban a quitarse y hacer una explanada de tierra vegetal para poder hacer plantaciones o pastizales, la montaña de carbón sigue ahí y nos dicen que lo que se hará es extenderlo", expone el presidente de la junta vecinal, Javier Chacón, que recuerda como en el proyecto se incluyeron sus iniciativas que sirvieron para "recibir más dinero y ahora vemos que aquí no se está destinando nada".

Denuncian también que en el proyecto de restauración se incluía recuperar la antigua pista de acceso al pueblo de Villarín, anulada por la mina de cielo abierto, y que la empresa minera sustituyó con una alternativa que construyó por terrenos de Fondodevilla. Ahora ven como ese vial no se ha restablecido y se pretende dejar como permanente la pista que cruza su monte, convirtiéndolo en una vía pública. "Anularon hacer la pista recogida en el proyecto y no sabemos a qué destinaron la partida de dinero que estaba prevista para su construcción", denuncia Chacón.

A la izquierda, monte de Fondodevilla, en el que se aprecian los restos de la explotación minera, y a la derecha, los trabajos de restauración del monte de Tormaleo. / D. Álvarez

Además, Manuel Omente, vicepresidente de la junta vecinal, pone el foco en que nadie habló con la junta vecinal para llegar a un acuerdo. "No contaron con nosotros para nada, no plantearon ningún acuerdo ni expropiaciones y en el caso de que nuestro monte quedase restaurado, no nos importaría ceder el terreno gratis, pero no estamos recibiendo nada de la restauración", expone Omente, que asegura que si la Administración regional no se sienta a negociar con los vecinos acabarán acudiendo al juzgado.

“Al final a Fondodevilla la restauración lo único que trajo fue más escombreras, porque la única intervención que se hizo fue abrir unas pistas en una zona de monte virgen para evacuar el agua de la balsa, se abrieron sin pedir permiso a la propiedad y dañaron fincas e incluso cayeron piedras al río”, lamenta Chacón que considera que con casi 50 millones de euros que se están invirtiendo en la restauración se debería poder recuperar por completo el paisaje de montaña de la zona. Sin embargo, la vista en la actualidad de los montes situados sobre Tormaleo y Fondodevilla es la de una ladera que va recuperando su forma de montaña, frente a otra que mantiene su aspecto de escombrera y el color negro del carbón.