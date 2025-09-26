Orden y concierto para la Dársena de Navia: estos serán los cambios de este rincón "especial" de Navia
La actuación, licitada por 411.623 euros, "está orientada a aumentar los espacios peatonales y fomentar el uso de la bicicleta"
Los cambios en el paseo marítimo de Navia (dársena y alrededores) están cerca. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Navia ha aprobado la licitación para "renovar y ampliar" esta zona de Luarca por 411.623 euros.
Parte de este fondo económico procede de los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística pactado por los nueve concejos del Parque Histórico del Navia.
"Este proyecto busca transformar la zona del puerto para mejorar sus cualidades espaciales y materiales, haciéndola más funcional", indica la alcaldesa, Ana Isabel Fernández. La actuación "está orientada a aumentar los espacios peatonales y fomentar el uso de la bicicleta, a la vez que se renueva la imagen del entorno para hacerlo más agradable y dinámico", añade.
Mantener aparcamientos
La regidora advierte de que la propuesta no restará aparcamientos y respetará los usos lúdicos y festivos del lugar. Es decir, no habrá cambios en cuanto a las plazas ni al uso de la zona, ya que es un céntrico lugar donde se celebran actividades como el Festival de Sidra.
"El Ayuntamiento de Navia inicia así los trámites para un proyecto de gran relevancia que dotará a la villa de un espacio público renovado y moderno para el disfrute de vecinos y visitantes", destaca Fernández.
El gobierno trabajó durante meses en este proyecto que cuenta con el visto bueno del Principado, ya que se trata de un espacio portuario. Más allá de ampliar los servicios para el peatón y mejorar la ordenación del tráfico, el gobierno busca un golpe "estético".
En la actualidad, el espacio, según el ejecutivo local, "está desorganizado y ofrece una estampa que desmerece mucho este rincón de Navia". Los trabajos empezarán antes de concluir el año si se cumplen los plazos previstos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fueron dos encapuchados, lo diré una, dos y mil veces', insiste la pareja del ganadero de Ribadesella asesinado a golpes
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
- La empresa de la transformación de la Avenida de Galicia de Oviedo en bulevar inicia unas obras muy esperadas en La Corredoria
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
- Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara