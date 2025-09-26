Orden y concierto para la Dársena de Navia: estos serán los cambios de este rincón "especial" de Navia

Los cambios en el paseo marítimo de Navia (dársena y alrededores) están cerca. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Navia ha aprobado la licitación para "renovar y ampliar" esta zona de Luarca por 411.623 euros.

Parte de este fondo económico procede de los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística pactado por los nueve concejos del Parque Histórico del Navia.

"Este proyecto busca transformar la zona del puerto para mejorar sus cualidades espaciales y materiales, haciéndola más funcional", indica la alcaldesa, Ana Isabel Fernández. La actuación "está orientada a aumentar los espacios peatonales y fomentar el uso de la bicicleta, a la vez que se renueva la imagen del entorno para hacerlo más agradable y dinámico", añade.

Mantener aparcamientos

La regidora advierte de que la propuesta no restará aparcamientos y respetará los usos lúdicos y festivos del lugar. Es decir, no habrá cambios en cuanto a las plazas ni al uso de la zona, ya que es un céntrico lugar donde se celebran actividades como el Festival de Sidra.

"El Ayuntamiento de Navia inicia así los trámites para un proyecto de gran relevancia que dotará a la villa de un espacio público renovado y moderno para el disfrute de vecinos y visitantes", destaca Fernández.

El gobierno trabajó durante meses en este proyecto que cuenta con el visto bueno del Principado, ya que se trata de un espacio portuario. Más allá de ampliar los servicios para el peatón y mejorar la ordenación del tráfico, el gobierno busca un golpe "estético".

En la actualidad, el espacio, según el ejecutivo local, "está desorganizado y ofrece una estampa que desmerece mucho este rincón de Navia". Los trabajos empezarán antes de concluir el año si se cumplen los plazos previstos.