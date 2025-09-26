El partido de fútbol "histórico" que se juega en Puerto de Vega por esta razón

Si se tuviera que elegir una sola palabra para describir qué siente en su conjunto el Puerto de Vega club de fútbol estos días, esa sería ilusión. Ilusión, porque han logrado algo "histórico" para el Occidente, ilusión porque han demostrado que un "modesto club" de una pequeña zona rural de Asturias de 1.500 personas puede hacer "cosas grandes".

El lector se preguntará qué ha pasado para tanto revuelo: pues no es otra cosa que ganar la Copa Asturfútbol, la puerta de entrada para que el equipo senior portoveguense pueda jugar contra un equipo de primera división en la Copa del Rey. Eso sí, antes tendrán que ganar en puntos, entre el partido de ida y vuelta, a un equipo de La Rioja (Alberite). El primer lance es mañana, sábado, a las 17.15 horas en El Campón de Puerto de Vega.

El equipo celebra que es el ganador de la Copa AsturFútbol. / R. A. S.

"La copa ya fue difícil porque tuvimos jugar contra equipos superiores en cuanto a historias; contra los favoritos", explica el presidente del club, José Ramón Pérez. Pero el grupo de deportistas, de entre 18 a 38 años, no se dieron por vencidos. El capitán, Miguel Suárez, tiene 29 años, y ofrece la fórmula: "Todo se debe al esfuerzo de tantos años de trabajo", dice.

añade que jugó en otros vestuarios, pero no logró sentir lo mismo que se siente en ‘Veiga’. "Estamos muy unidos; somos un grupo de amigo que nos juntamos para jugar al fútbol", dice. Tanto, que el equipo en su conjunto cree que la unidad, llevarse bien "y tener el apoyo directo del club y de la afición" han sido decisivos. "Al final, vamos todos a una", destaca el capitán, y eso tiene un resultado: "Es más difícil desmoralizarse" y, por tanto, perder. Poder mental.

Los jugadores advierten de que tener la posibilidad de jugar un equipo referencia del mundo del fútbol es "un sueño". Es el caso de Sotero Luis Suárez. A sus 21 años ha encontrado en el club "amigos y familia". "Aquí todo es de todos y si te falta algo, te ayudan", advierte. "Eso es lo mejor de todo: te sientes apoyado", añade.

Sotero Luis Suárez con un balón de os que envió Puerto de Vega la federación nacional. / Ana M. Serrano

Tanta conexión entre los jugadores, tanta sensibilidad del club hacia lo suyos, posiciona a este equipo como ganador. De hecho, la copa de Asturias fue muy dura, "pero con constancia lo conseguimos", dice Sotero Luis, y recuerda un partido en particular, contra el Andés, que se decidió a penaltis. Pablo Vilar tiene 24 años y asegura que siempre hay nervios (o debería) ante una oportunidad así. Él destaca algo que tiene el club: la afición. "Es tan importante como el equipo o las decisiones que tome la directiva", apunta. Y en Puerto de Vega, esa gente que sigue al equipo siempre, "nos da moral y es muy importante".

"Un sentimiento"

Al fin al, "el equipo lleva el escudo del pueblo y eso se siente o no se siente", destaca el jugador. Son muchos los vecinos que les acompañaron en esta copa que se jugó en terrenos neutrales. Javier Suárez, de 26 años, es otro jugador y tiene claro que no hay más truco que la "insistencia, la constancia, la pasión y sufrir, también (risas)". "Hay que entrenar cuando llueve, cuando es invierno...", todo eso hace puntos. "Detrás de todo, hay mucho trabajo", señala Suárez, quien recuerda a los jugadores que vienen de Oviedo, Gijón o Colunga.

El secretario de club, Andrés Suárez, tiene una frase para resumirlo todo: "Esto es un sentimiento". Un sentimiento que les está llevando lejos. Basta ver a los jugadores entrar en el campo para sentir la "conexión". Suerte.