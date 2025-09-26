El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney

Busto, un pequeño pueblo del occidente asturiano, es conocido por dos cosas: por su cabo (Cabo Busto, uno de los balcones al mar Cantábrico más espectaculares de toda la región) y, desde hace unos años, también por sus dulces. Son muchos los que van a esta localidad, perteneciente a la parroquia de Canero, en el municipio de Valdés, para comer los pasteles y las tartas "gourmet" que elabora Jonathan González. El joven pastelero es el mejor ejemplo de que emprender en la zona rural es posible y alcanzar el éxito también.

Vista de acantilados y el faro de Cabo Busto / Ana Paz Paredes

Más de diez años de actividad

Hasta su coqueta pastelería (es una casona blanca con puertas y ventanas rojas que parece salida de un cuento de Disney) peregrinan clientes de todos los puntos de España. Abrió su negocio en 2013 sobre la base del obrador que tenbía su tío Ángel, con el que se puso en un principio a hacer pan y a repartirlo por todo el Occidente cuando decidió volver a casa tras formarse en Gijón y el extranjero. "Luego empecé a hacer yo bollos preñaos, magdalenas, la gente encargaba y poco a poco llegó esto", explica. Una pastelería que la mayoría de días se queda sin un pastel en el mostrador.

Un negocio muy familiar

Su fama ha llegado a tal punto que sus dulces se venden en las tiendas de Oviedo de El Corte Inglés. Ya sea en el obrador, en el mostrador o detrás de la caja registradora, junto a Jonathan González están su tío, su madre, su hermano y su mujer, María Athanasiadou, de origen griego y a la que conoció en París. "Ella se ocupa de las cuentas, sobre todo. Yo del obrador".

Creatividad

Jonathan González no solo apuesta por el buen producto, sino también por la innovación y una presentación exquisita de sus elaboraciones, conquistando a los paladares más exigentes. Los comentarios de los clientes en internet son excelentes.

Los clientes opinan

"Una locura de pastelería, dulces increíbles, con esa sensación de estar comiendo auténticas obras de arte, desde la presentación, la calidad de los ingredientes y sobre todo el equilibrio en cada pastel. Probamos 9 variedades y a ninguna le daría puntuación menos de 8 o 9. El precio, en torno a 3€ por pieza, más que bien si tienes en cuenta la calidad que hablamos", comenta un usuario.

Joaquina Ovalle, madre de Jonathan González, atiende a Ana Ugarte y Mike Sanz en la pastelería. / FERNANDO RODRIGUEZ

"Excelente es el mejor resumen. Probablemente no volveré a saborear ese sabor intenso a fruta, frutos secos y lo más importante, estás comiendo un pastel que me da la impresión que lleva muy poco azúcar y su sabor es brutal", escribe otro. "El trato por parte del personal es espectacular. Te dan toda la información de cómo se elabora el pastel que eliges. Y cogimos una caja de 6 unidades que eran muy diversas y estaban de escándalo. Totalmente recomendable y la casa dónde tienen el obrador otra joya, es muy bonita", apunta otra. "La mejor pastelería que he visitado. Una gran variedad de pasteles con una elaboración artesanal. Una atención maravillosa. No me ha defraudado ningún pastel con un equilibrio maravilloso", señala otra más. Y así cientos de comentarios más.

Horario de apertura

Los horarios de apertura de las pastelería Cabo Busto cambian en función de la temporada. Ahora mismo, y tal y como informan en sus redes sociales, solo está abierta de viernes a domingo de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00. Un consejo: si no quieres quedarte sin pastel, mejor llama para reservar antes.