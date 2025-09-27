Cita con el teatro este sábado en el Fantasio de Navia para ver "Hermanas", de la gijonesa Olaya Pazos, que tiene raíces en el concejo
"Tiene algo simbólico representarlo aquí", reconoce la autora, que representa por segunda vez su primera obra como dramaturga
Con ilusión y ganas confiesa Olaya Pazos que llega al teatro Fantasio de Navia para mostrar su obra de teatro "Hermanas", con la que se ha estrenado como dramaturga y que también dirige. Se trata de una representación muy especial para la autora, por tener en Navia las raíces de su familia materna. "Tiene algo simbólico poder representarlo aquí, porque, aunque no sea autobiográfico, tiene pequeños guiños a las vivencias de lo rural, de la familia; hay un poco de espíritu de todas esas vivencias en el texto", reconoce.
La obra, que se estrenó en el teatro Jovellanos de Gijón el pasado mes de marzo, está protagonizada por dos hermanas, Ana y Julia, distanciadas, que se encuentran en la sala de espera de un hospital en el que han ingresado a su madre por una caída. "Refleja las complejidades de la familia. Son dos hermanas que comparten un pasado, pero que ven esa historia familiar desde dos puntos de vista distintos", explica Pazos.
En la obra cada una de las protagonistas defiende su postura y Pazos observa como hace que el público se posicione “según su propia vida en un lugar o en el otro, pero al final no hay una sola verdad, todo es colocarse en el lugar del otro y eso lo trabajamos mucho en los ensayos, hay un deseo de comprensión”, detalla.
Las actrices Sandra Cervera e Isabel Torrevejano son las encargadas de dar vida a las hermanas, en una obra en la que hay drama pero también comedia, según apunta su autora que asegura que “hay momentos de humor, con guiños en los que todos pueden sentirse interpelados”.
Olaya Pazos se muestra contenta con la recepción de la obra que está habiendo en el público. “Lo que más le llena a uno como creador cuando comparte un proyecto así es que además de captar la atención durante la obra, consiga hacer que surjan reflexiones, gente que piense en su propia historia familiar”, recalca.
La obra, que recibió el VI Premio Suso de Marcos Ciudad de Málaga, se representará en el teatro Fantasio de Navia este sábado, a las 20.30 horas. “Nos dicen que hay mucho interés por ver la obra y nosotros estamos ansiosas de compartir todo el trabajo, venimos de Madrid con mucha ilusión a Navia y deseosos de ver cómo lo recibe el público de aquí”.
