De un kiosco en Madrid a pintar en Tineo, el cambio de vida de Paloma Fernández

La pequeña localidad de Orderias, en Tineo, ha recibido en el último año nuevos habitantes. Con solo siete casas abiertas, este pueblo ha visto cómo en unos meses dos de sus casas volvían a cobrar vida. En una de ellas se ha instalado la madrileña Paloma Fernández Prados, que llegó a Asturias buscando la tranquilidad que no le estaba dando la ciudad. "Hace cinco años sufrí depresión y sentía en mi interior que tenía que salir de Madrid. Como siempre fui una enamorada de Asturias, a pesar de tener raíces gallegas, lo dejé todo, vendí la casa y me vine para aquí", cuenta. La elección de Tineo fue por la tranquilidad que descubrió en el concejo y por la posibilidad de adquirir una vivienda. De este modo, cambió su trabajo en el kiosco de prensa que había regentado su padre y al que ella le había dado continuidad y vendió su piso en Madrid, para instalarse en la zona rural decidida a emprender en algo que siempre le apasionó: la pintura. Ahora, en Tineo, ha decidido dar el paso de mostrar su arte en una exposición en la Casa de Cultura de la capital. Ha realizado una recopilación de unas 25 obras bajo el título "Soñando desde Saturno". Una muestra que recoge temáticas muy diversas y pinturas que le acompañaron en su proceso de recuperación. El siguiente paso que le gustaría dar es empezar a impartir cursos de pintura y mostrar cómo practicar esta actividad puede ser terapéutica.