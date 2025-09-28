Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“Rubio”, de Corvera, y “Xardón”, de Tineo, son los sementales campeones del concurso de asturiana de los valles de Belmonte

El concurso belmontino reunió a 206 reses provenientes de 57 ganaderías de toda Asturias

Semental tipo normal campeón en Belmonte, &quot;Xardón&quot;, de Héctor Aguado de Tineo.

Demelsa Álvarez

Belmonte de Miranda

Belmonte de Miranda vivió un fin de semana ganadero con la celebración de su Exposición regional de ganado de la raza asturiana de los valles. Durante el sábado se desarrollaron las calificaciones de las 206 reses presentadas a concurso provenientes de diferentes concejos de Asturias.

En total fueron 57 ganaderías las participantes con 15 locales, para las que se celebró un concurso paralelo para escoger a las mejores reses del concejo. “El certamen va creciendo, este año metimos más animales que el año pasado y trajimos dos jueces para agilizar las calificaciones”, expone el alcalde del municipio, Gilberto Alonso, que se muestra satisfecho con el desarrollo del concurso exposición.

Semental tipo culón campeón en Belmonte, &quot;Rubio&quot;, de María Ángeles García Fernández de Corvera.

Las ganaderías tinetenses tuvieron especial presencia entre los principales del certamen. En tipo culón la mejor vaca del certamen fue “Soltera”, de ganadería Xinron, de Tineo y la ganadería Los Pasiegos, también tinetense, se hizo con el premio al mejor loto tipo culón. Mientras que el premio al mejor semental culón se lo llevó “Rubio”, de Corvera, de la ganadera María Ángeles García.

Vaca tipo culón campeona en Belmonte, &quot;Soltera&quot;,, de ganadería Xinron de Tineo.

En esta aptitud, las ganaderías locales que lograron el título de mejores animales del concejo fueron la de Adrián Riesgo, con la vaca campeona “Corala” y el mejor lote. Mientras que el toro campeón fue “Prioto”, de Miguel Fernández Álvarez.

En tipo normal, volvió a sonar el concejo de Tineo para presentar al mejor semental, “Xardón”, de Héctor Aguado. Mientras que la mejor vaca fue “Malaya”, de ganadería Las Novillas, de Pravia, y el lote campeón fue el presentado por Cristina Prado, de Llanera.

Vaca tipo normal campeona en Belmonte, &quot;Malaya&quot;, de ganadería Las Novillas de Pravia.

Entre las campeonas locales estuvieron las reses de la ganadera Marisol Fernández que obtuvo el premio por mejor vaca “Montaña” y mejor lote.

