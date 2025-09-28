Una vendimia "espectacular" en Cangas del Narcea: los viñedos doblan su producción, "con muchos más kilos de los esperados"

"Un año espectacular". Así califican bodegueros y viticultores de la Denominación de Origen Protegida vino de Cangas la vendimia de este año, que les está sorprendiendo por la cantidad y calidad de uva que están recogiendo. Con prácticamente toda la uva blanca de la variedad autóctona albarín blanca ya en bodega, los elaboradores encaran la recta final de la campaña vendimiando las variedades tintas: albarín negra, verdejo y, por último, carrasquín.

En plena faena se encontraban la mañana de ayer en bodegas La Verdea, en Puenticiella (Cangas del Narcea). Luciano Gómez, al frente de la bodega, asegura que están abrumados con la producción que están recogiendo este año: "Son muchos más kilos de los que esperábamos". Insiste en la gran calidad de la uva, que ha llegado al final del ciclo sana "no tenemos que seleccionar ni quitar nada, está entrando muy sana en bodega".

El buen tiempo que ha acompañado este año a todos los momentos clave de crecimiento del fruto en la cepa e incluso ahora durante su vendimia, es lo que está haciendo que los viticultores se encuentren con parcelas donde están recogiendo cantidades que superan "todas las medias".

Luciano Gómez señala que, aun quedándole varios días de vendimia, en bodega ya han entrado más kilos de uva que el año pasado. "Ya tenemos 25.000 kilos en bodega y falta por entrar parte de producción blanca y toda la tinta", destaca. Lo que está viendo es que los viñedos están más que doblando el peso del pasado año. Pone dos ejemplos: una parcela en la que en la campaña anterior recogieron algo más de 6.000 kilos, este año casi llegan a los 14.000 y otra en la que, de 800 kilos de la vendimia de 2024, pasa a obtener este año 4.000 kilos.

Luciano Gómez y María Crespo, ayer, vendimiando en Puenticiella (Cangas del Narcea). / D. ÁLVAREZ

Ante tanta producción, lo que necesitan son "manos para trabajar, pero hay pocas y es un problema, al menos está acompañando el tiempo lo que nos da tranquilidad para poder ir vendimiando poco a poco", señala.

Un día de vendimia le queda a la bodega Las Danzas para dar por finalizada la campaña y la bodeguera Carmen Martínez confirma que este año tienen "muy buena cosecha. Hay muchísima cantidad y de uva blanca entró más que otros años".

Vinos con medallas de oro

Su bodega está estos días de enhorabuena al recibir la noticia de que dos de sus vinos han sido premiados con la medalla de oro del Concurso mundial de vinos extremos que organiza el CERVIM, el centro que salvaguarda la viticultura de montaña, conocida como "heroica", y de la que forma parte la DOP canguesa.

Consiguió la medalla de oro en el concurso para los dos vinos blancos que presentó: Danza Prima albarín blanco 2024 y Media Vuelta albarín blanco 2023.

"Es una variedad muy buena, cada vez se está conociendo más y valorando lo bien que envejece, el albarín blanco siempre triunfa, es un oro que tenemos en Cangas", destaca la bodeguera, que recibe estas medallas de oro como "un reconocimiento al trabajo de toda la familia".

En el concurso también logró una medalla de oro la bodega ibiense Siluvio bodegas y viñedos con su vino Siluvio albarín blanco de guarda 2023.

"Este reconocimiento nos certifica que la variedad y los vinos gustan en el exterior y a los paneles de catadores y que la zona tiene futuro", asegura el bodeguero Lalo Méndez León.