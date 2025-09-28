Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villaoril recibe a centenares de personas en su día grande por devoción y por tradición

El santuario se convierte cada 28 de septiembre en centro de peregrinación del Occidente

Misa en el santuario de Villaoril.

Demelsa Álvarez

Navia

La Virgen de Villaoril, en Navia, recibió este domingo a centenares de personas en el que es su día. Por tradición o por devoción, este santuario naviego recibe a peregrinos de todo el noroccidente que disfrutaron de una jornada festiva y llena de costumbres.

Para los devotos, la Virgen de Villaoril obra milagros y los fieles acuden con peticiones cada 28 de septiembre, tocan y besan el manto de la talla para sellar sus solicitudes y ofrendas. Además de la celebración festiva, los asistentes al santuario cumplen con la tradición de beber agua bendita en la llamada Fuente Santa de Villaoril, a la que le confieren efectos milagrosos.

Procesión de la Virgen de Villaoril. / R. D. Á.

Durante toda la jornada se sucedieron numerosas misas, tres por la mañana y otras tres de tarde. No obstante, la más concurrida fue la de la 12.30 horas, cuando tiene lugar la procesión a la Fuente Santa y tras la que se celebra la sesión vermú que amenizó el grupo “Paréntesis”, encargado de volver a poner música a la romería a última hora de la tarde.

