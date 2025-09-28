Villaoril recibe a centenares de personas en su día grande por devoción y por tradición
El santuario se convierte cada 28 de septiembre en centro de peregrinación del Occidente
La Virgen de Villaoril, en Navia, recibió este domingo a centenares de personas en el que es su día. Por tradición o por devoción, este santuario naviego recibe a peregrinos de todo el noroccidente que disfrutaron de una jornada festiva y llena de costumbres.
Para los devotos, la Virgen de Villaoril obra milagros y los fieles acuden con peticiones cada 28 de septiembre, tocan y besan el manto de la talla para sellar sus solicitudes y ofrendas. Además de la celebración festiva, los asistentes al santuario cumplen con la tradición de beber agua bendita en la llamada Fuente Santa de Villaoril, a la que le confieren efectos milagrosos.
Durante toda la jornada se sucedieron numerosas misas, tres por la mañana y otras tres de tarde. No obstante, la más concurrida fue la de la 12.30 horas, cuando tiene lugar la procesión a la Fuente Santa y tras la que se celebra la sesión vermú que amenizó el grupo “Paréntesis”, encargado de volver a poner música a la romería a última hora de la tarde.
