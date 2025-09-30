Adjudicada la obra del primer tramo del Corredor del Navia: "Es el último paso para ver las máquinas trabajando y que la gente se lo crea de verdad"

El Principado acaba de adjudicar la primera fase de la remodelación integral de la carretera AS-12, más conocida como Corredor del Navia. En concreto, se actuará en el tramo de alrededor de ocho kilómetros que va de la capital boalesa a la localidad de Doiras, también en Boal. La obra se licitó en 13.699.376,47 kilómetros y se adjudicó en 10.890.000 euros a la unión temporal de empresas formada por Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias y Trabajos Salense.

"Es una gran noticia para la cuenca del Navia. El último paso para ver las máquinas trabajando y que la gente se lo crea de verdad. Los vecinos están cansados de promesas y la tramitación ha sido larga y tediosa", señala el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, que celebra la adjudicación definitiva. Avanza además que en octubre están fechadas las comunicaciones de los depósitos previos a la ocupación de los terrenos afectados, lo que permitirá ya poner el suelo afectado por la obra a disposición de la empresa.

La Consejería de Fomento señala que esta actuación "supone un importante avance en el acondicionamiento general del corredor del Navia, la principal vía de comunicación hacia el interior de la comunidad, que conecta Coaña, Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime". En este sentido, señalan que la obra, con un plazo de ejecución de treinta meses, permitirá ampliar el ancho de la calzada y también reducir en algo más de un kilómetro el itinerario, que quedará en 7,3 kilómetros de longitud. En este sentido, Fomento subraya que la actuación "permitirá rebajar el tiempo de desplazamiento".

Nuevo viaducto

La esperada obra se licitó el pasado enero y se presentaron al proceso un total de nueve empresas. La actuación, según precisa Fomento, "incluye un viaducto de 40 metros que cruzará el arroyo de Muñón y la remodelación del cruce de la AS-12 con las carreteras AS-35 y BO-2, a la altura de San Luis". Y añaden: "Este nudo se adaptará al nuevo trazado mediante la mejora de los radios de giro y las correspondientes cuñas de cambio de velocidad para incorporarse y salir, además del cambio de la señalización vertical y horizontal". Además, está previsto renovar el firme y los sistemas de drenaje.

De manera paralela a la adjudicación del tramo entre la capital boalesa (la obra empezará en el entorno de la gasolinera ubicada a la salida de la villa) y el final del pueblo de Doiras, el Principado trabaja en el segundo tramo entre Doiras y la localidad de Xío. "Son los dos tramos que peor están, tanto por el trazado lleno de curvas como por el estado del firme. Con estas obras vamos a ganar en tiempo y en seguridad", señala el alcalde de Boal, el socialista José Antonio Barrientos.