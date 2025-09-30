Ana Vigón ha dejado de ser la portavoz de los socialistas tapiegos (y esta es la razón)
"Es el momento adecuado para que otra persona asuma la responsabilidad de liderar y representar al Grupo", señala la ex líder del PSOE
La exalcaldesa socialista de Tapia de Casariego y actual portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento tapiego ha decidido dar un paso atrás y renunciar a la portavocía municipal. El Pleno celebrado este lunes oficializó la solicitud de Ana Vigón, que pasará a ser la número dos del grupo. Eduardo Cordero será a partir de ahora el portavoz socialista.
Este relevo se produce a petición de la propia Vigón y tras perder las elecciones a la secretaría general del partido el pasado abril. Vigón dejó de ser secretaria general entonces y se impuso la candidatura de Álex López. Un mes después, la socialista remitió una carta a López en la que anunció su renuncia.
"Tras una profunda reflexión personal y política y en el contexto de la etapa que la militancia de la Agrupación Socialista de Tapia ha decidido abrir con la elección de la nueva Comisión Ejecutiva, considero que es el momento adecuado para que otra persona asuma la responsabilidad de liderar y representar al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tapia de Casariego", señala la misiva en la que Vigón agradece "profundamente la confianza y el apoyo que he recibido durante mi tiempo en este cargo".
A renglón seguido deja cargo que no renunciará a su acta de concejala: "Mi compromiso con los valores que representa el Partido Socialista permanece intacto y como concejala seguiré trabajando con la misma ilusión, entrega y esfuerzo con el que lo he hecho siempre".
Agradecimiento a su compromiso con Tapia
Tras el Pleno celebrado en la noche del lunes, el secretario general ha emitido un comunicado para trasladar a los vecinos el relevo en la portavocía. "El concejal Eduardo Cordero asume desde ahora la portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, relevando a Ana Vigón, que continuará con su labor como concejala", señala el escrito en el que se agradece a Ana Vigón "el trabajo realizado al frente de la portavocía y por su compromiso con Tapia". También se da total respaldo a Cordero: "Todo nuestro apoyo y confianza en Eduardo en esta nueva responsabilidad. Seguimos trabajando con ilusión y firmeza por el bien de nuestros vecinos y vecinas".
El PSOE tapiego tiene cuatro concejales frente a los siete del PP que gobierna en mayoría desde 2023, cuando accedió a la Alcaldía el popular Pedro Fernández.
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: 'Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- Aplazado el Valencia-Oviedo por alerta roja por lluvias y tormentas: se jugará en esta nueva fecha
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda