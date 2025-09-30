El coro de voces blancas “Anima Voices” dio inicio a sus ensayos en el concejo de Valdés con una parte abierta al público

El local social de la asociación cultural “El Hórreo”, de Barcia (Valdés) se llenó de música este fin de semana al acoger el primer ensayo de la temporada del reconocido coro de voces blancas “Ánima Voices”. Se trató de un ensayo de puertas abiertas donde el público pudo disfrutar de las prodigiosas voces de los niños y niñas de toda Asturias que forman parte del coro.

“Este verano actuaron en Navia, fuimos a verlos y nos encantó, así que contactamos con ellos y les ofrecimos nuestro local, porque ensayan todos los fines de semana en diferentes puntos de Asturias, puesto que hay niños de toda la región”, explica Any Menéndez, presidenta del colectivo cultural.

De hecho, del concejo de Valdés hay tres componentes, de Cadavedo y Luarca, que participaron en el ensayo de Barcia y que hicieron que mucha gente de ambas localidades asistiese al ensayo abierto para verlos actuar.

Público asistente al ensayo abierto de "Ánima Voices", en Barcia. / Cedida a LNE

Durante todo el sábado, el coro realizó sus ensayos y dinámicas de aprendizaje en el local social, una vuelta a los ensayos que remataron el domingo con un ensayo con público, como si de una actuación se tratase.

Al menos así la disfrutaron los asistentes, que pudieron ver tanto sus actuaciones como la puesta a punto de las mismas y como las van perfeccionando. “Fue una maravilla tenerlo aquí y atrajo a mucho público, en el local había gente que nunca antes había estado”, destaca la presidenta de “El Hórreo”, que confiesa que muchas versiones que realiza el coro de temas muy conocidos le gustan más incluso que las canciones originales.

La asociación trabaja desinteresadamente para llevar al pueblo actividad cultural y ya tiene programada la siguiente cita para el 20 de diciembre, con la actuación del grupo ovetense “Vuelta abajo”, para el que ya están vendiendo entradas anticipadas.