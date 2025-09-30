Nuevo susto en la playa de Tapia: el helicóptero rescata a un hombre que se cayó al escalar la peña de un islote
El herido, de 23 años y nacionalidad extranjera, cayó en el islote frente a la cala de A Ribeiría y presenta una fractura abierta de tibia y peroné
Nuevo susto en la playa de Tapia tras caer un hombre de 23 años y nacionalidad extranjera en el islote conocido como "La Baxa", justo en frente de la cala de A Ribeiría. El herido, rescatado por el helicóptero de Bomberos de Asturias, fue trasladado al hospital de Jarrio donde le han diagnosticado una fractura abierta de tibia y peroné. Además, el herido presenta diferentes cortes en pies y manos.
El suceso se registró pasadas las tres de la tarde y generó mucho revuelo en el pueblo, pues, aprovechando la jornada de sol y calor había mucha gente disfrutando de la playa y su entorno. Según relatan testigos de los hechos, el hombre estaba escalando en la peña cuando sufrió la caída. Estaba vestido con un neopreno y acompañado por un grupo de amigos.
El 112 recibió el aviso de emergencia a las 15:25 horas y movilizó a la zona al helicóptero de Bomberos de Asturias, que finalmente trasladó al herido al hospital. A la zona también se desplazó la ambulancia de soporte vital básico de Vegadeo, pero al final se optó por realizar el traslado en helicóptero.
Este suceso recuerda al registrado el pasado agosto, cuando un joven cayó al mar tras ser arrastrado por una ola. Sin embargo, en esta ocasión las condiciones del Cantábrico nada tuvieron que ver en la caída del herido.
